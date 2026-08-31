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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 31.08.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • OHB baut 18 EU-Satelliten für knapp eine Milliarde
    • Sto steigert Ergebnis und bestätigt Prognose für 2026
    • Allianz erwägt AA-Übernahme für 5,8 Milliarden Euro
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 31.08.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP/Sicheres Netz aus dem All: OHB bekommt Milliardenauftrag - Aktie steigt

    BREMEN - Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB soll 18 Satelliten für die Europäische Union bauen. Dafür bekommt der Konzern nach eigenen Angaben knapp eine Milliarde Euro. Die ersten Satelliten für das Programm "Iris²" sollen 2029 ins All starten. Bei den Anlegern kommt das überaus gut an.

    ROUNDUP: Sto steigert Ergebnis und bestätigt Prognose - Aktie steigt

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    STÜHLINGEN - Der Farben- und Dämmstoffspezialist Sto hat im ersten Halbjahr trotz des starken Wettbewerbs und gestiegener Kosten aufgrund des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft mehr verdient. Den Umsatzrückstand aus dem ersten Quartal wegen schlechten Wetters konnte das Unternehmen dabei aufholen. An seiner Prognose für 2026 hält der Vorstand fest. An der Börse kam das gut an.

    Britischer TV-Sender: Allianz erwägt Milliarden-Übernahme in Großbritannien

    MÜNCHEN - Der Versicherer Allianz will sein Geschäft in Großbritannien einem britischen Medienbericht zufolge mit einer Übernahme weiter ausbauen. Der Dax-Konzern erwäge eine Übernahme des britischen Pannenhilfeunternehmens AA Ltd für umgerechnet rund 5,8 Milliarden Euro, berichtete der Nachrichtensender Sky News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe auf

    STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz will erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe am Markt erwerben und einziehen. Innerhalb des neu aufgelegten Programms sollen bis zu 58 Millionen Aktien für bis zu eine Milliarde Euro gekauft werden. Die zurückgekauften Anteile sollen eingezogen werden, wie der im Dax notierte Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.

    VW sieht für Werk Hannover bislang keine Nachfolgeproduktion

    HANNOVER - Volkswagen sieht für sein Werk in Hannover nach dem Auslaufen der aktuellen Produkte Anfang der 2030er Jahre bislang keine wirtschaftliche Nachfolgebelegung. Das sagte Finanzvorstand Arno Antlitz laut einer Mitteilung bei einer Sonder-Betriebsversammlung. Aus heutiger Sicht gelte dies für insgesamt vier deutsche Standorte.

    ROUNDUP: RTL trennt sich von Daily Soap 'Unter uns'

    KÖLN - Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die Dramen und Wirrungen rund um die fiktive Schillerallee bei RTL zu sehen - jetzt gehen der Sender und die Serie "Unter uns" getrennte Wege. Die Produktion der Daily Soap für RTL werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender mit. Bereits produzierte Folgen werden demnach vollständig bei RTL und RTL+ zu sehen sein, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum März 2027.

    EU nimmt ChatGPT, Reddit und Roblox an kürzere Leine

    BRÜSSEL - Für den KI-Bot ChatGPT, das riesige Online-Forum Reddit und die besonders bei jungen Menschen beliebte Spieleplattform Roblox gelten bald deutliche strengere EU-Regeln. Alle drei Internetangebote haben eine entscheidende Schwelle für Nutzerzahlen überschritten und müssen dadurch etwa beim Kinder- und Jugendschutz oder der Bekämpfung rechtswidriger Inhalte das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA) achten, wie aus einer Mitteilung der EU-Kommission hervorgeht.

    Merz: Rüstung 'sehr viel kosteneffizienter' machen

    BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Rüstungsprojekte zur Modernisierung der Bundeswehr "sehr viel kosteneffizienter" machen. Zugleich verteidigte der Kanzler im ARD-Sommerinterview aber die geplante erhebliche Steigerung der Rüstungsausgaben. Er war darauf angesprochen worden, dass in der Rüstungsindustrie "Goldgräberstimmung, Champagnerlaune" herrsche.

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    Weitere Meldungen

    -Heckler & Koch macht so viel Gewinn wie noch nie
    -Konstantelias-Ersatz: BVB-Sportchefs verpassen Pokalspiel -ROUNDUP: Unterhaltungselektronik schrumpft weiter - Streaming boomt -Siemens-Chef warnt vor zu viel Regulierung bei KI
    -Bayer/Studiendaten: Kerendia hilft bei hypertensiver Nephropathie -Studie: BYD verschärft Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos -Condor-Chef stimmt Passagiere auf höhere Ticketpreise ein°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 451,8 auf Tradegate (31. August 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,03 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +2,91 %/+55,65 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über OHB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 1 Mrd. Euro schweren IRIS²-Auftrag, den hohen Auftragsbestand und positive operative Kennzahlen als Fundament für eine Erholung. Einige erwarten nach dem Halt der Unterstützung bei etwa 190–200 Euro mittelfristig 270–300 Euro. Andere sehen die Aktie trotz guter Aussichten überbewertet, verweisen auf fehlende Gewinne, Verwässerung durch die Kapitalerhöhung und mögliche weitere Korrekturen bis deutlich niedrigere Kurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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