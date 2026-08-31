Kabelklau zwischen Bochum und Essen - Bahnverkehr gestört

BOCHUM (dpa-AFX) - Unbekannte haben an der zentralen Bahnstrecke zwischen Bochum und Essen Kabel gestohlen - und damit stundenlange Störungen im regionalen und überregionalen Zugverkehr verursacht. Alle ICE-Züge zwischen Dortmund und Essen mit planmäßigem Halt am Bochumer Hauptbahnhof wurden seit dem frühen Morgen in beide Fahrtrichtungen umgeleitet, weil der Stopp am Hbf Bochum entfallen muss, wie es bei der Deutschen Bahn hieß. Die ICE verspäteten sich demnach um etwa 15 Minuten.

Vor allem der Regionalverkehr zwischen Bochum und Essener Hauptbahnhof war mit Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen auch am Nachmittag weiter betroffen. Bei mehreren regionalen Linien musste Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen.