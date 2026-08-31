Bester CEO aller Zeiten? Tim Cook sagt Bye, Bye! Und bleibt trotzdem

Viel Zeit zum Ankommen bleibt dem neuen CEO nicht: Bereits am 9. September steht die traditionelle Herbstpräsentation an, bei der Apple in diesem Jahr besonders viel zeigen will, darunter das erste faltbare iPhone und ein smartes Display, das einzelne Sprecher erkennen und Inhalte entsprechend anpassen kann.

Bei Apple geht am Montag eine Äre zu Ende. Denn am morgigen 1. September übernimmt John Ternus offiziell das Ruder bei Apple und wird damit zum Nachfolger von Tim Cook.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beide Geräte hat Ternus in seiner vorherigen Rolle als Hardwarechef mitentwickelt. Weitere Projekte wie kamerabestückte AirPods, eine smarte Brille, ein Heimsicherheitssystem und ein Display mit Roboterarm befinden sich noch in der Pipeline, sollen aber erst später erscheinen.

Der 51-Jährige ist seit 25 Jahren im Unternehmen, zunächst als Mac-Ingenieur, später verantwortete er iPad, AirPods, iPhone und schließlich die gesamte Hardwareentwicklung.

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Cook selbst verabschiedet sich nicht ganz. Als Executive Chairman will er die Beziehungen zu Donald Trump und der chinesischen Regierung weiter betreuen. Unter seiner Führung seit 2011 hatte sich der Umsatz auf 416 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht, der Börsenwert stieg um das Fünfzehnfache. Kaum ein anderer CEO hat einen so gewaltigen absoluten Wertzuwachs für ein Unternehmen geschaffen.

Ternus übernimmt ein Unternehmen mit offenen Baustellen. Beim Mixed Reality Headset Vision Pro gilt er intern als Skeptiker, der das Gerät für zu schwer und zu teuer hält. Ein überarbeitetes Modell ist frühestens Ende 2028 geplant. Im Juni verließ der zuständige Manager Paul Meade das Unternehmen Richtung OpenAI, zuletzt strich Apple zudem Stellen rund um das Headset.

Auch beim Thema KI hinkt Apple hinterher: Nach Startschwierigkeiten mit eigenen Sprachmodellen nutzt Apple inzwischen Googles Gemini Technologie als Basis für eine neue Siri, die im September vollständig ausgerollt werden soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 273,3EUR auf Tradegate (31. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.





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