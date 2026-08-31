🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple im Umbruch

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bester CEO aller Zeiten? Tim Cook sagt Bye, Bye! Und bleibt trotzdem

    CEO-Wechsel nach 15 Jahren: John Ternus wird neuer Apple-Chef, doch Tim Cook bleibt im Hintergrund aktiv. Zum Amtsantritt warten faltbares iPhone, eine neue Siri-KI und jede Menge ungelöste Baustellen

    Für Sie zusammengefasst
    • John Ternus übernimmt nach 15 Jahren Apples Führung
    • Zum Start plant Apple ein faltbares iPhone und KI
    • Tim Cook bleibt aktiv, Apple kämpft bei der KI
    • Report: KI braucht Strom
    Apple im Umbruch - Bester CEO aller Zeiten? Tim Cook sagt Bye, Bye! Und bleibt trotzdem
    Foto: Billy Bennight - ZUMA Press Wire

    Bei Apple geht am Montag eine Äre zu Ende. Denn am morgigen 1. September übernimmt John Ternus offiziell das Ruder bei Apple und wird damit zum Nachfolger von Tim Cook.

    Viel Zeit zum Ankommen bleibt dem neuen CEO nicht: Bereits am 9. September steht die traditionelle Herbstpräsentation an, bei der Apple in diesem Jahr besonders viel zeigen will, darunter das erste faltbare iPhone und ein smartes Display, das einzelne Sprecher erkennen und Inhalte entsprechend anpassen kann.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    296,37€
    Basispreis
    1,86
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    340,34€
    Basispreis
    2,19
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Geräte hat Ternus in seiner vorherigen Rolle als Hardwarechef mitentwickelt. Weitere Projekte wie kamerabestückte AirPods, eine smarte Brille, ein Heimsicherheitssystem und ein Display mit Roboterarm befinden sich noch in der Pipeline, sollen aber erst später erscheinen.

    Der 51-Jährige ist seit 25 Jahren im Unternehmen, zunächst als Mac-Ingenieur, später verantwortete er iPad, AirPods, iPhone und schließlich die gesamte Hardwareentwicklung. 

    Exklusiv für  wallstreetONLINE  UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Cook selbst verabschiedet sich nicht ganz. Als Executive Chairman will er die Beziehungen zu Donald Trump und der chinesischen Regierung weiter betreuen. Unter seiner Führung seit 2011 hatte sich der Umsatz auf 416 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht, der Börsenwert stieg um das Fünfzehnfache. Kaum ein anderer CEO hat einen so gewaltigen absoluten Wertzuwachs für ein Unternehmen geschaffen.

    Ternus übernimmt ein Unternehmen mit offenen Baustellen. Beim Mixed Reality Headset Vision Pro gilt er intern als Skeptiker, der das Gerät für zu schwer und zu teuer hält. Ein überarbeitetes Modell ist frühestens Ende 2028 geplant. Im Juni verließ der zuständige Manager Paul Meade das Unternehmen Richtung OpenAI, zuletzt strich Apple zudem Stellen rund um das Headset.

    Auch beim Thema KI hinkt Apple hinterher: Nach Startschwierigkeiten mit eigenen Sprachmodellen nutzt Apple inzwischen Googles Gemini Technologie als Basis für eine neue Siri, die im September vollständig ausgerollt werden soll.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 273,3EUR auf Tradegate (31. August 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 286,18$, was einem Rückgang von -9,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Apple im Umbruch Bester CEO aller Zeiten? Tim Cook sagt Bye, Bye! Und bleibt trotzdem CEO-Wechsel nach 15 Jahren: John Ternus wird neuer Apple-Chef, doch Tim Cook bleibt im Hintergrund aktiv. Zum Amtsantritt warten faltbares iPhone, eine neue Siri-KI und jede Menge ungelöste Baustellen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     