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    Besonders beachtet!

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    Edison Aktie weiter im Abwärtstrend - -19,04 % - 31.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Edison Aktie bisher Verluste von -19,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Edison Aktie.

    Besonders beachtet! - Edison Aktie weiter im Abwärtstrend - -19,04 % - 31.08.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Edison S.p.A. ist ein führender italienischer Energieversorger, aktiv in Strom- und Gasproduktion, -handel und -vertrieb sowie erneuerbaren Energien und Energiedienstleistungen. Stark im B2B- und Industriekundensegment. Hauptkonkurrenten: Enel, A2A, Hera, Iren. USP: lange Historie, integrierte Wertschöpfungskette, Fokus auf Gas, Flexibilitäts- und Dekarbonisierungslösungen.

    Edison Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 31.08.2026

    Bei Edison geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -19,04 % nach und notiert bei 49,04. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Edison, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,27 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Edison Aktie damit um -22,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Edison auf -7,59 %.

    Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -0,44 % im Plus-Minus-Bereich. Edison entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Edison Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,94 %
    1 Monat -30,82 %
    3 Monate -21,27 %
    1 Jahr +25,75 %
    Stand: 31.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Edison Aktie

    Es gibt 385 Mio. Edison Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,64 Mrd.EUR € wert.

    SCE Calls for Comprehensive Wildfire Reform to Protect Communities and Keep Bills Affordable


    Californians need durable wildfire reform that protects fire survivors, keeps bills affordable and supports critical investments required to make the grid safer and more resilient. The amended Senate Bill 492 does not deliver that reform. Urgent …

    Edison Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Edison Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Edison Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Edison

    -22,43 %
    -24,09 %
    -29,19 %
    -22,97 %
    +25,86 %
    -5,68 %
    +25,50 %
    -6,82 %
    +93,36 %
    ISIN:US2810201077WKN:887629
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