Edison Aktie weiter im Abwärtstrend - -19,04 % - 31.08.2026

Bei Edison geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -19,04 % nach und notiert bei 49,04€. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Edison S.p.A. ist ein führender italienischer Energieversorger, aktiv in Strom- und Gasproduktion, -handel und -vertrieb sowie erneuerbaren Energien und Energiedienstleistungen. Stark im B2B- und Industriekundensegment. Hauptkonkurrenten: Enel, A2A, Hera, Iren. USP: lange Historie, integrierte Wertschöpfungskette, Fokus auf Gas, Flexibilitäts- und Dekarbonisierungslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Edison, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -21,27 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Edison Aktie damit um -22,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Edison auf -7,59 %.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich -0,44 % im Plus-Minus-Bereich. Edison entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Edison Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,94 % 1 Monat -30,82 % 3 Monate -21,27 % 1 Jahr +25,75 %

Informationen zur Edison Aktie

Stand: 31.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 385 Mio. Edison Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,64 Mrd.EUR € wert.

Californians need durable wildfire reform that protects fire survivors, keeps bills affordable and supports critical investments required to make the grid safer and more resilient. The amended Senate Bill 492 does not deliver that reform. Urgent …

Edison Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Edison Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Edison Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.