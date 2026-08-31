Börsen Start Update
Börsenstart USA - 31.08. - US 30 schwach -0,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:37) bei 53.219,58 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Walmart +1,12 %, Chevron Corporation +1,01 %, Cisco Systems +0,50 %, Salesforce +0,32 %, The Home Depot -1,26 %
Flop-Werte: Amazon -1,95 %, Sherwin-Williams -1,86 %, Boeing -1,54 %
Der US Tech 100 steht bei 29.380,57 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,25 %, SanDisk Corporation +3,92 %, Tesla +3,23 %, Qualcomm +2,57 %, Diamondback Energy +2,46 %
Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -7,21 %, Shopify -5,31 %, Axon Enterprise -4,32 %, Honeywell Aerospace -3,18 %, AppLovin Registered (A) -3,17 %
Der US 500 steht bei 7.679,05 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: CF Industries Holdings +4,99 %, Moderna +4,31 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,25 %, SanDisk Corporation +3,92 %, Tesla +3,23 %
Flop-Werte: Edison -19,04 %, PG&E Corporation -18,12 %, Take-Two Interactive Software -7,21 %, Howmet Aerospace -6,81 %, Aon Registered (A) -6,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.