Börsenstart USA - 31.08. - US 30 schwach -0,63 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:37) bei 53.219,58 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Walmart +1,12 %, Chevron Corporation +1,01 %, Cisco Systems +0,50 %, Salesforce +0,32 %, The Home Depot -1,26 %

Flop-Werte: Amazon -1,95 %, Sherwin-Williams -1,86 %, Boeing -1,54 %

Der US Tech 100 steht bei 29.380,57 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,25 %, SanDisk Corporation +3,92 %, Tesla +3,23 %, Qualcomm +2,57 %, Diamondback Energy +2,46 %

Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -7,21 %, Shopify -5,31 %, Axon Enterprise -4,32 %, Honeywell Aerospace -3,18 %, AppLovin Registered (A) -3,17 %

Der US 500 steht bei 7.679,05 PKT und verliert bisher -0,44 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +4,99 %, Moderna +4,31 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,25 %, SanDisk Corporation +3,92 %, Tesla +3,23 %

Flop-Werte: Edison -19,04 %, PG&E Corporation -18,12 %, Take-Two Interactive Software -7,21 %, Howmet Aerospace -6,81 %, Aon Registered (A) -6,60 %

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