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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt setzt seine Verluste weiter fort
    • Iran-Krieg lässt Ölpreis und Inflationssorgen steigen
    • Fed-Signale schüren Ängste vor höheren Zinsen
    ROUNDUP/Aktien New York - Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Montag an seine Kursverluste vom Wochenende angeknüpft. Getrübt wurde die Stimmung von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen ließ und Inflationssorgen schürte.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,7 Prozent auf 53.199 Punkte. Auf Monatssicht deutet sich gleichwohl wieder einmal ein Anstieg an, und zwar um gut ein Prozent.

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    Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,5 Prozent auf 7.675 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,2 Prozent auf 29.365 Punkte.

    Zudem wirken die Inflationsaussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag noch nach. Dieser hatte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole gewarnt, dass sich die Inflation nicht ausreichend abschwäche und die Notenbanker noch "Arbeit zu erledigen" hätten. Die "falkenhafte" Botschaft von Warsh habe eine weitere Zinserhöhung der Fed wieder fest auf die Tagesordnung gesetzt, schrieb Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime.

    Zu Wochenbeginn nun blickten die Anleger einmal mehr gen Nahost. Erstmals seit etwa einem Monat haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Teheran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf Stützpunkte des US-Militärs. Eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs dürfte durch die jüngsten gegenseitigen Angriffe erschwert werden, heißt es in einer Einschätzung vom Handelshaus Pepperstone.

    Dementsprechend zog der Ölpreis an, was wiederum die Ölaktien an der Wall Street antrieb. So stiegen die Titel von Chevron , ExxonMobil und Halliburton zwischen zwei und drei Prozent.

    Als Schlusslichter im S&P 500 knickten die Kurse von PG&E um 20 Prozent und die von Edison International um mehr als 23 Prozent ein. Kalifornische Abgeordnete hatten einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Maßnahmen des Bundesstaates zur Bekämpfung von Waldbränden aktualisieren soll, jedoch keine Entlastung der börsennotierten Versorgungsunternehmen von der Haftung vorsieht. Dies löste eine Welle von Herabstufungen durch Analysten aus.

    Unter den Technologiewerten gewannen die Papiere von Gamestop fast vier Prozent. Der Videospielhändler erwartet er für das zweite Quartal einen Gewinnanstieg, der durch Kapitalgewinne aus seiner Beteiligung an dem Online-Marktplatz Ebay gestützt wird./la/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie

    Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 176,8 auf Tradegate (31. August 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 346,18 Mrd..

    Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6700 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.





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