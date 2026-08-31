Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.08.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche und erhöhte Volatilität im Zuge des Konzernumbaus sowie um die Erwartung einer möglichen größeren Korrektur. Charttechnisch wird bei etwa 130 Euro eine mögliche Bodenbildung diskutiert; Kurse unter 100 Euro erscheinen manchen inzwischen unwahrscheinlich. Zudem sorgen Berichte über eine mögliche Konkurrenz durch SpaceX und die aktuelle Kursposition im DAX für Unsicherheit.