Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: +3,44 %
Tagesperformance: -2,51 %
Performance 1M: +4,09 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: -4,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +7,65 %
? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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