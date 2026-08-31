Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.08.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark gefallene Evotec-Aktie bei rund 3,26 Euro. Einige sehen auf diesem Niveau größere Chancen und erwarten bei einem Turnaround sowie schwarzen Zahlen wieder 7 bis 8 Euro. Andere befürchten eine Kapitalerhöhung, weitere Kursverluste bis zum Pennystock und zweifeln an der Pipeline. Diskutiert wird zudem, ob rund 465,6 Millionen Euro Liquidität der Marktkapitalisierung entsprechen, wobei etwa 447 Millionen Euro Schulden die Bewertung relativieren.