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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark gefallene Evotec-Aktie bei rund 3,26 Euro. Einige sehen auf diesem Niveau größere Chancen und erwarten bei einem Turnaround sowie schwarzen Zahlen wieder 7 bis 8 Euro. Andere befürchten eine Kapitalerhöhung, weitere Kursverluste bis zum Pennystock und zweifeln an der Pipeline. Diskutiert wird zudem, ob rund 465,6 Millionen Euro Liquidität der Marktkapitalisierung entsprechen, wobei etwa 447 Millionen Euro Schulden die Bewertung relativieren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,44 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,09 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts mögliches Rückschlagpotenzial von bis zu 30 Prozent wegen hoher KGV-Bewertung und Vergleichswerten. Leerverkäufe, institutionelle Umschichtungen und geringe Umsätze werden als Kurstreiber nach unten gesehen; technisch gilt die Aktie teils als überverkauft. Dem stehen eine Auftragslage von über 10 Mrd. Euro, erwartetes Umsatz-, Margen-, EBITA- und Cashflow-Wachstum sowie langfristiger Optimismus gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Kontron
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,65 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Wiedereinstieg bei 21,76 Euro, das Barabfindungsangebot von Ennoconn zu 23,50 Euro und den Stand des Aktienrückkaufprogramms. Zudem wird diskutiert, warum das Angebot trotz möglicher Rücknahme ausgeübt wurde. Mehrere Leerverkäufer, darunter JPMorgan, High Ground, Fosse und AKO, haben ihre Positionen deutlich reduziert oder geschlossen, was als potenziell kursstützend gesehen wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,65 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den trotz positiver Fundamentaldaten verhaltenen Verbio-Kurs. Diskutiert werden EBITDA-Erwartungen von 350–400 Mio. Euro gegenüber deutlich niedrigeren Analystenschätzungen, ein möglicher Sonder-Cashzufluss von rund 225 Mio. Euro aus Zertifikaten sowie geringere Nettoschulden. Als Kurstreiber gelten US- und Indien-Geschäft, steigende RNG-Beiträge und politische Rahmenbedingungen. Risiken sind THG-Quoten, Einmaleffekte und anhaltende Skepsis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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