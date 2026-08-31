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    Gefährliche KI-Modelle

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    KI außer Kontrolle? Notenbankchef warnt vor Schock für die Märkte

    Fortschrittliche KI-Modelle könnten laut Bank-of-England-Chef Andrew Bailey die Stabilität der globalen Finanzmärkte gefährden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Frontier-KI bedroht globale Finanzmarktstabilität
    • Cyberangriffe gefährden das Vertrauen der Märkte
    • Finanzbranche soll Systeme und Notfallpläne stärken
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    Gefährliche KI-Modelle - KI außer Kontrolle? Notenbankchef warnt vor Schock für die Märkte
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz könnte nach Einschätzung von Andrew Bailey zu einer ungeordneten Korrektur an den globalen Finanzmärkten führen. Der Gouverneur der Bank of England warnt insbesondere vor den Risiken sogenannter Frontier-KI-Modelle. Damit sind die fortschrittlichsten verfügbaren Systeme gemeint.

    In einem am Montag veröffentlichten Schreiben an die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten bezeichnete Bailey deren zunehmende Fähigkeiten als ernsthafte Herausforderung. Die Modelle entwickelten immer mehr Autonomie, könnten komplexe Probleme lösen und verfügten zunehmend über Fähigkeiten, die auch für Angriffe genutzt werden könnten.

    Bailey äußerte sich in seiner Funktion als Vorsitzender des Financial Stability Board, das internationale Standards für die Stabilität des Finanzsystems koordiniert.

    Cyberangriffe als größte Gefahr

    Als unmittelbarstes Risiko für den Finanzsektor sieht Bailey die Auswirkungen auf die Cybersicherheit. Frontier-KI könne die Geschwindigkeit, das Ausmaß und die wirtschaftlichen Folgen von Cyberrisiken erheblich verändern. Das könnte wiederum das Vertrauen in die Finanzmärkte insgesamt erschüttern.

    Besonders problematisch sei die starke Abhängigkeit vieler Finanzunternehmen von wenigen großen Technologie- und Dienstleistungsanbietern. Ein Angriff auf solche zentrale Infrastruktur könnte deshalb gleichzeitig zahlreiche Unternehmen treffen.

    Bailey warnt zudem, dass viele Länder noch nicht über ausreichende Regeln und Verfahren verfügen, um Entwicklung, Veröffentlichung und Einsatz hochentwickelter KI-Modelle angemessen zu kontrollieren. Das erhöhe die Risiken für den Finanzsektor und darüber hinaus.

    Finanzbranche muss sich vorbereiten

    Finanzinstitute und Technologieunternehmen müssten deshalb ihre Systeme zur Erkennung von Schwachstellen sowie ihre Reaktions- und Wiederherstellungsfähigkeiten verbessern. Bailey fordert zudem, sich auf deutlich schwerwiegendere Szenarien einzustellen, bei denen mehrere Unternehmen oder gemeinsame technologische Infrastrukturen gleichzeitig ausfallen.

    Die KI-Risiken sind dabei nicht Baileys einzige Sorge. Der Notenbankchef verweist auch auf Schwachstellen an den Staatsanleihemärkten, die zunehmende Verschuldung von Anlegern bei Aktieninvestments und hohe Bewertungen. Besonders kritisch sieht er die teils stark gestiegenen Bewertungen von KI-bezogenen Anlagen.

    Die Warnung kommt kurz nach mehreren prominenten Vorfällen, bei denen neue Modelle von Anthropic und OpenAI in Tests bestehende Sicherheitsvorkehrungen überwinden konnten. Die Finanzminister und Notenbankchefs der G20 beraten diese Woche im US-Bundesstaat North Carolina über die wichtigsten Risiken für die Weltwirtschaft.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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