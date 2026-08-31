Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 31.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche und erhöhte Volatilität im Zuge des Konzernumbaus sowie um die Erwartung einer möglichen größeren Korrektur. Charttechnisch wird bei etwa 130 Euro eine mögliche Bodenbildung diskutiert; Kurse unter 100 Euro erscheinen manchen inzwischen unwahrscheinlich. Zudem sorgen Berichte über eine mögliche Konkurrenz durch SpaceX und die aktuelle Kursposition im DAX für Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 2
Performance 1M: +0,31 %
Performance 1M: +0,31 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie nach einer starken Korrektur und eine mögliche Bodenbildung. Technisch gelten 940–970 Euro als Unterstützung und 1.200–1.230 Euro als Widerstand; ein Ausbruch könnte weiteres Erholungspotenzial eröffnen. Diskutiert werden zudem geringe Handelsumsätze, Skepsis gegenüber Analystenprognosen sowie fundamentale Impulse durch neue Aufträge und Investitionen in Standorte, Infrastruktur und Militärprojekte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 3
Performance 1M: +20,99 %
Performance 1M: +20,99 %
SAFRAN
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 4
Performance 1M: -1,28 %
Performance 1M: -1,28 %
Airbus
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -3,02 %
Performance 1M: -3,02 %
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