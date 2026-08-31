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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 31.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 31.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche und erhöhte Volatilität im Zuge des Konzernumbaus sowie um die Erwartung einer möglichen größeren Korrektur. Charttechnisch wird bei etwa 130 Euro eine mögliche Bodenbildung diskutiert; Kurse unter 100 Euro erscheinen manchen inzwischen unwahrscheinlich. Zudem sorgen Berichte über eine mögliche Konkurrenz durch SpaceX und die aktuelle Kursposition im DAX für Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,90 %
    Platz 2
    Performance 1M: +0,31 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,90 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Rheinmetall-Aktie nach einer starken Korrektur und eine mögliche Bodenbildung. Technisch gelten 940–970 Euro als Unterstützung und 1.200–1.230 Euro als Widerstand; ein Ausbruch könnte weiteres Erholungspotenzial eröffnen. Diskutiert werden zudem geringe Handelsumsätze, Skepsis gegenüber Analystenprognosen sowie fundamentale Impulse durch neue Aufträge und Investitionen in Standorte, Infrastruktur und Militärprojekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 3
    Performance 1M: +20,99 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,28 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

    Airbus
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,02 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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