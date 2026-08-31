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    Nach deutscher Inflation

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    Wie hoch wird die EZB jetzt den Leitzins drehen?

    Die Inflation in Deutschland ist moderat angestiegen. Trotzdem sieht die EZB die Argumente für einen weiteren Zinsschritt auf ihrer Seite.

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB sieht trotz moderater Inflation Zinsspielraum
    • Robustes Eurozonenwachstum stärkt die EZB-Falken
    • Energie und Bildung treiben deutsche Inflation hoch
    • Report: KI braucht Strom
    Nach deutscher Inflation - Wie hoch wird die EZB jetzt den Leitzins drehen?
    Foto: Jens Krick - Flashpic

    Die Argumente für einen Zinsschritt im September seien vorhanden, sagte das slowenische Ratsmitglied Primož Dolenc vergangene Woche gegenüber Bloomberg.

    Mit 2,25 Prozent liegt der Einlagensatz der EZB derzeit auf einem Niveau, das die Nachfrage weder ankurbelt noch bremst. Die Wirtschaft der 21 Mitgliedstaaten hat sich dank der Ausgaben für das Militär und Investitionen in künstliche Intelligenz überraschend widerstandsfähig gezeigt. Eurostat hat am 14. August 2026 gemeldet, dass das saisonbereinigte BIP der Eurozone im 2. Quartal 2026 um 0,4 Prozent gestiegen ist. Im ersten Quartal hatte die Wirtschaft noch stagniert. Das ruft die Falken in der EZB wach.

    Denn: Bereits in ihrer Sitzung im Juni diskutierten die Notenbanker, ob die Geldpolitik künftig "leicht restriktiv" werden müsse – was wahrscheinlich mehr als nur eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfordern würde.

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    Die Währungshüter sind zudem auf das Risiko aufmerksam geworden, dass eine schnellere Inflation sogenannte Zweitrundeneffekte auslösen könnte. EZ-Direktoriumsmitglied Isabell Schnabel hatte sich zuletzt öffentlich dafür eingesetzt. 

    "Es gibt dafür bislang keine eindeutigen Belege, aber im Herbst wird sich das deutlich klarer zeigen", sagte das österreichische Ratsmitglied Martin Kocher gegenüber Bloomberg Television. "Davon wird der künftige Zinspfad abhängen."

    In Deutschland, wo die vorübergehende Entlastung bei den Kraftstoffpreisen im Juni ausgelaufen ist, wurde die Inflation im August durch Heizöl und höhere Preise an den Zapfsäulen angeheizt. Auch die Bildungskosten trugen zu Beginn des neuen Schuljahres dazu bei.

    In der Eurozone dürfte die Inflation in diesem Monat auf 3,3 Prozent gestiegen sein, den höchsten Wert seit 2023. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 1,161USD auf Forex (31. August 2026, 16:51 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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