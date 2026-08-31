Take-Two Interactive Software Aktie weiter abwärts - 31.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Take-Two Interactive Software Aktie. Mit einer Performance von -7,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Take-Two Interactive Software: Nach einem Rückgang von -0,20 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,21 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

Take-Two Interactive ist ein führender US-Publisher von Videospielen (Labels: Rockstar Games, 2K). Kernprodukte: GTA-, Red-Dead-, NBA-2K-, Borderlands-Reihen, Mobile- und Online-Titel. Starke Position im AAA- und Sportsegment, hohe Abhängigkeit von Blockbuster-Franchises. Wichtige Konkurrenten: EA, Activision Blizzard, Ubisoft. USP: qualitativ hochwertige Open-World-Spiele, starke Markenloyalität, langfristige Monetarisierung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Take-Two Interactive Software in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,17 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um -10,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,10 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Take-Two Interactive Software -6,31 % verloren.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,24 % im Plus-Minus-Bereich. Take-Two Interactive Software entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,84 % 1 Monat -12,10 % 3 Monate +6,17 % 1 Jahr +2,62 %

Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

Stand: 31.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 187 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,21 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Bei Take-Two rückt der wohl wichtigste Moment der Unternehmensgeschichte immer näher. GTA 6 erscheint am 19. November und Ende letzter Woche hat Rockstar mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation nochmal ordentlich nachgelegt. Die Reaktionen fielen stark aus und auch die Aktie zog am Freitag wieder an. Gleichzeitig steckt mittlerweile natürlich schon ziemlich viel GTA-Euphorie im Kurs. GTA […] The post Take-Two-Aktie vor GTA 6 – kann dieser Hype noch größer werden? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Nintendo und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Nintendo notiert im Plus, mit +0,70 %. Sony notiert im Minus, mit -0,02 %. UBISOFT Entertainment verliert -3,86 %

Lohnt sich ein Investment in die Take-Two Interactive Software Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Take-Two Interactive Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Take-Two Interactive Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.