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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 31.08.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiepreise treiben Inflation auf 2,9 Prozent
    • Chinas Industrie erholt sich, bleibt aber fragil
    • Pflegekassen warnen vor zehn Milliarden Euro Lücke
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 31.08.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP 2: Steigende Energiepreise treiben Inflation auf 2,9 Prozent

    WIESBADEN - Hohe Energiepreise treiben die Teuerung in Deutschland erneut bis knapp unter die Drei-Prozent-Marke. Wie schon im April erreichte die Inflationsrate im August 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer etwas höheren Jahresrate von 3,0 Prozent gerechnet, nachdem sie im Monat zuvor 2,8 Prozent betragen hatte. Stärker gestiegen sind die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft zuletzt im Dezember 2023 mit damals 3,7 Prozent.

    ROUNDUP: Chinas Industriestimmung verbessert sich - Experte: 'fragiles Bild'

    PEKING - In China hat sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe auch dank des KI-Booms erholt. Ein am Montag von der Regierung veröffentlichter Indikator zur Stimmung der Einkaufsmanager ist gestiegen, deutet aber weiter auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im August im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 49,8 Zähler zu.

    ROUNDUP 2/Spanien: Vorwürfe wegen Ceuta Richtung Russland und Israel

    MADRID - Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez hat sozialen Netzwerken mit "Verbindungen zu Russland und Israel" vorgeworfen, mit Falschmeldungen den Massenandrang auf die Nordafrika-Exklave Ceuta von Ende Juli angeheizt zu haben. Darüber habe der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) die spanische Regierung informiert, sagte er in einem Interview mit dem spanischen Sender Ser. Wenn sich beide Länder in diese Angelegenheit einmischten, dann nicht aus Interesse an den Migranten, sondern weil Spanien Israels "Völkermord" im Gazastreifen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angeprangert habe, fügte Sánchez hinzu. Israels Außenminister Gideon Saar sprach von "einer dreisten Lüge".

    Trump fordert Prozess gegen Iran zu getöteten Demonstranten

    WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump fordert nach dem Tod von Demonstranten im Iran eine Anklage gegen die Verantwortlichen. "Sie müssen wegen Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden!", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social über den Iran.

    ROUNDUP/Sommer 2026: 'Historische Hitze, verbreitete Trockenheit'

    OFFENBACH - Zu trocken, zu warm, zu sonnig: Der Sommer ist in diesem Jahr extrem gewesen. Nach einer vorläufigen Auswertung ist er der zweitwärmste, der in Deutschland jemals offiziell gemessen wurde. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

    Türkei dringt auf neues Abkommen zwischen Moskau und Kiew

    ISTANBUL - Die Türkei setzt sich für ein neues Abkommen zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine etwa zum Export von Getreide über das Schwarze Meer ein. Man stehe dazu mit Kiew und Moskau in Kontakt, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan in Istanbul vor Journalisten. "Wir arbeiten an einem weiteren Abkommen, ähnlich wie das Getreideabkommen", sagte Fidan. Ein solches Abkommen hatte es bereits nach Kriegsbeginn 2022 gegeben. Es lief aber 2023 aus.

    ROUNDUP 3/'Pflege akut in Not': Was bedeutet der Weckruf der Kassen?

    BERLIN - Die Pflegekassen schlagen wegen eines immer größeren Finanzlochs Alarm. "Die Pflege ist akut in Not", sagte Oliver Blatt, Chef des zuständigen GKV-Spitzenverbands. Schon bis Ende dieses Jahres fehlten schätzungsweise 500 Millionen Euro. Im nächsten Jahr klaffe sogar eine Lücke von zehn Milliarden Euro. Blatt brachte eine kurzfristige Finanzspritze des Bundes ins Spiel und forderte zugleich, die geplante Pflegereform rasch anzugehen.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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