DAX konsolidiert nach Rekord – Deutsche Inflation erstaunlich stabil

Die Anleger in Frankfurt beobachten die Lage im Nahen Osten und deren Abstrahleffekte über die anziehenden Energiepreise. Der Anstieg der deutschen Verbraucherpreise im August lag zumindest sowohl auf Monats- als auch auf Jahresbasis leicht unter den Erwartungen und signalisiert damit eine weitere Entspannung an der Preisfront. Noch liegt die Teuerung zwar über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Gerade wegen der immer wieder auftretenden Preisspitzen im Energiemarkt ist die relativ stabile Tendenz aber beachtlich. Der Einfluss scheint dann doch sehr begrenzt oder gut aufzufangen zu sein.

Positiv bleibt aber festzuhalten: Das Handelsvolumen ist in den vergangenen Tagen mit steigenden Kursen gestiegen, was die Kaufbereitschaft der Investoren untermauert. Der heutige Tag zeigt sich zwar schwächer, wird jedoch nicht von einem steigenden Volumen begleitet, sodass die aktuellen Kursbewegungen als gesunde Konsolidierung betrachtet werden können.

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Insgesamt prägte Zurückhaltung das Börsengeschehen zum Wochenstart. Es zeigt sich trotz des kleinen Minus zum Handelsschluss noch kein größerer Verkaufsdruck. Im Gegenteil: Immer wieder tauchten auch heute selektive Käufer bei Aktien aus zyklischen Sektoren auf. Die Erholungsthese für die deutsche Wirtschaft ist intakt und wird bei Kursschwäche zu Positionsaufstockungen genutzt. Vorsichtiger wird der Markt dagegen bei KI-Aktien und deren Zulieferern. Die Rallye in der vergangenen Woche löst nun Gewinnmitnahmen in diesem Sektor aus. Verbraucherpreise.

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