Scherzer: Net Asset Value zum 31.08.2026 im Überblick
Scherzer & Co. AG bleibt aktiv: Trotz deutlichem Abschlag zum NAV wird das Portfolio mit gezielten Käufen, Verkäufen und Anpassungen strategisch weiterentwickelt.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG lag am 31.08.2026 unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten bei 3,52 Euro je Aktie.
- Beim Aktienkurs von 2,66 Euro wurde die Aktie mit einem Abschlag von rund 24,4 % auf den Inventarwert gehandelt.
- Der NAV basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen; Nachbesserungsrechte und mögliche Steuern sind in der Bewertung nicht berücksichtigt.
- Zu den zehn größten Beteiligungen zählen unter anderem Allerthal-Werke, Rocket Internet, 1&1, Weleda, Redcare Pharmacy, K+S und Data Modul.
- United Internet plant, bis zu 6 Millionen 1&1-Aktien zu erwerben; bei vollständiger Umsetzung würde der Anteil auf 89,85 % steigen.
- K+S erhöhte seine EBITDA-Prognose für 2026 auf 680–760 Mio. Euro; Scherzer reduzierte nach dem Kursanstieg seine Beteiligung. Zudem wurden Norma Group vollständig verkauft und mehr als 1 % an Rigi Bahnen aufgebaut.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im
Plus.
-0,76 %
-0,75 %
-2,94 %
-3,65 %
+13,79 %
+6,45 %
-13,73 %
+34,69 %
+58,79 %
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