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    Scherzer: Net Asset Value zum 31.08.2026 im Überblick

    Scherzer & Co. AG bleibt aktiv: Trotz deutlichem Abschlag zum NAV wird das Portfolio mit gezielten Käufen, Verkäufen und Anpassungen strategisch weiterentwickelt.

    Scherzer: Net Asset Value zum 31.08.2026 im Überblick
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • Der Net Asset Value (NAV) der Scherzer & Co. AG lag am 31.08.2026 unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten bei 3,52 Euro je Aktie.
    • Beim Aktienkurs von 2,66 Euro wurde die Aktie mit einem Abschlag von rund 24,4 % auf den Inventarwert gehandelt.
    • Der NAV basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen; Nachbesserungsrechte und mögliche Steuern sind in der Bewertung nicht berücksichtigt.
    • Zu den zehn größten Beteiligungen zählen unter anderem Allerthal-Werke, Rocket Internet, 1&1, Weleda, Redcare Pharmacy, K+S und Data Modul.
    • United Internet plant, bis zu 6 Millionen 1&1-Aktien zu erwerben; bei vollständiger Umsetzung würde der Anteil auf 89,85 % steigen.
    • K+S erhöhte seine EBITDA-Prognose für 2026 auf 680–760 Mio. Euro; Scherzer reduzierte nach dem Kursanstieg seine Beteiligung. Zudem wurden Norma Group vollständig verkauft und mehr als 1 % an Rigi Bahnen aufgebaut.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,38 % im Plus.


    Scherzer

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    ISIN:DE0006942808WKN:694280
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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