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    NZWL: Erfolgreiche Produktanläufe stärken Halbjahr – Prognose bestätigt

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 stärkt NZWL seine Profitabilität, treibt Elektromobilität voran und bestätigt den Wachstumskurs.

    NZWL: Erfolgreiche Produktanläufe stärken Halbjahr – Prognose bestätigt
    • NZWL erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 83,0 Mio. Euro gegenüber 84,5 Mio. Euro im Vorjahr; der Rückgang ist vor allem auf die schwächere Entwicklung in China zurückzuführen.
    • Die Ertragslage verbesserte sich: Das EBITDA stieg auf 8,5 Mio. Euro nach 7,9 Mio. Euro, das Konzernergebnis erhöhte sich von minus 0,5 Mio. Euro auf plus 0,3 Mio. Euro.
    • Der Anteil von Elektro- und Hybridantrieben am Umsatz wuchs von 18 % auf 19 %; zudem verliefen die Produktanläufe bei neuen Elektromobilitäts-Wellen und Antriebssystemen positiv.
    • NZWL festigte sein Geschäft im Nutzfahrzeugsegment durch neue Aufträge für Wellen, Räder und Nebenantriebe für Verbrennungs- und Hybridantriebe.
    • Die Finanzlage blieb stabil: Das Eigenkapital stieg auf 27,7 Mio. Euro, die liquiden Mittel auf 20,4 Mio. Euro; zugleich investierte das Unternehmen 4,8 Mio. Euro in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 3–5 % Umsatzwachstum sowie eine vergleichbare Verbesserung von Rohertrag, EBITDA und Konzernergebnis; außerdem prüft NZWL die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im zweiten Halbjahr 2026.


    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,00 % bis 11/26

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    NZWL: Erfolgreiche Produktanläufe stärken Halbjahr – Prognose bestätigt Trotz leicht rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 stärkt NZWL seine Profitabilität, treibt Elektromobilität voran und bestätigt den Wachstumskurs.
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