NZWL: Erfolgreiche Produktanläufe stärken Halbjahr – Prognose bestätigt
Trotz leicht rückläufigem Umsatz im ersten Halbjahr 2026 stärkt NZWL seine Profitabilität, treibt Elektromobilität voran und bestätigt den Wachstumskurs.
- NZWL erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 83,0 Mio. Euro gegenüber 84,5 Mio. Euro im Vorjahr; der Rückgang ist vor allem auf die schwächere Entwicklung in China zurückzuführen.
- Die Ertragslage verbesserte sich: Das EBITDA stieg auf 8,5 Mio. Euro nach 7,9 Mio. Euro, das Konzernergebnis erhöhte sich von minus 0,5 Mio. Euro auf plus 0,3 Mio. Euro.
- Der Anteil von Elektro- und Hybridantrieben am Umsatz wuchs von 18 % auf 19 %; zudem verliefen die Produktanläufe bei neuen Elektromobilitäts-Wellen und Antriebssystemen positiv.
- NZWL festigte sein Geschäft im Nutzfahrzeugsegment durch neue Aufträge für Wellen, Räder und Nebenantriebe für Verbrennungs- und Hybridantriebe.
- Die Finanzlage blieb stabil: Das Eigenkapital stieg auf 27,7 Mio. Euro, die liquiden Mittel auf 20,4 Mio. Euro; zugleich investierte das Unternehmen 4,8 Mio. Euro in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 3–5 % Umsatzwachstum sowie eine vergleichbare Verbesserung von Rohertrag, EBITDA und Konzernergebnis; außerdem prüft NZWL die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im zweiten Halbjahr 2026.
+0,10 %
0,00 %
0,00 %
-0,40 %
-0,30 %
+28,62 %
-0,99 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.