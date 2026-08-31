Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,16 Prozent auf 107,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,76 Prozent.

Belastet wurden die Anleihekurse durch die gestiegenen Rohölpreise. Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg stützte die Ölpreise und schürte Inflationssorgen. Erstmals seit etwa einem Monat haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen.