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    US-Anleihen

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    Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihekurse geben nach, Rendite steigt
    • Höhere Ölpreise schüren Inflationssorgen
    • Warsh signalisiert mögliche Zinserhöhung im September
    US-Anleihen - Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,16 Prozent auf 107,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,76 Prozent.

    Belastet wurden die Anleihekurse durch die gestiegenen Rohölpreise. Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg stützte die Ölpreise und schürte Inflationssorgen. Erstmals seit etwa einem Monat haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen.

    Zudem wirkten die Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag nach. Er hatte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole die Tür für eine Leitzinsanhebung etwas geöffnet. Die Inflation würde sich nicht ausreichend abschwächen und die Notenbanker noch "Arbeit zu erledigen", sagte er. Dies stützte die US-Renditen. Derzeit preist der Markt eine Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung auf der Sitzung Mitte-September von rund 65 Prozent ein./jsl/he







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