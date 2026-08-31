Aktien Frankfurt Schluss
Schwacher Wochenbeginn nach Rekordhoch
- Nahost-Eskalation belastet den deutschen Aktienmarkt
- Öl, Gas und Anleiherenditen steigen deutlich
- Dax verliert 1,17 Prozent, MDax 0,92 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erneute Zuspitzung der Lage im Nahen Osten hat dem deutschen Aktienmarkt am Montag Verluste eingebrockt. Die Öl- und Gaspreise stiegen kräftig. Gleichzeitig legten auch die Zinsen an den Anleihemärkten spürbar zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. In dieser Gemengelage waren Aktien nicht gefragt, Anleger strichen vielmehr Kursgewinne ein.
Der Dax gab um 1,17 Prozent auf 26.258,11 Zähler nach. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex knapp über 26.600 Punkten eine weitere Bestmarke aufgestellt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Montag 0,92 Prozent auf 32.724,55 Punkte.
"Gleich zu Wochenbeginn haben es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte", schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank. Zudem müsse der Dax mit dem beginnenden September als historisch schwächstem Börsenmonat des Jahres erst noch zeigen, ob er gegen diesen saisonalen Trend weiter steigen könne.
Angesichts der steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten gerieten zinssensible Aktien unter Druck. Dazu zählen vor allem Immobilienwerte. Im Dax büßten Vonovia 3 Prozent ein. Mit Aroundtown , TAG Immobilien und LEG Immobilien zählten im MDax drei Aktien der Branche zu den größten Kursverlierern mit bis zu minus 3,6 Prozent.
Das Geschäftsmodell von Immobiliengesellschaften basiert stark auf Fremdfinanzierung. Steigen die Renditen an den Kapitalmärkten, steigen also tendenziell auch die Finanzierungskosten der Unternehmen. Zudem erschweren hohe Zinsen Verkäufe aus dem Bestandsportfolio ebenso wie Käufe.
Größter Verlierer im Dax waren Siemens Energy mit einem Abschlag von 5 Prozent. Auslöser war ein Medienbericht, demzufolge Elon Musk zur Stromversorgung für eigene Rechenzentren mit SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will.
Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es aus dem Nebenwerte-Index SDax . Die Aktien von OHB zogen um gut 6 Prozent an. Das Bremer Raumfahrtunternehmen soll 18 Satelliten für die Europäische Union bauen.
Noch vor OHB setzte sich die Sto-Aktie mit einem Kursanstieg von fast 9 Prozent. Der operative Gewinn des Farben- und Dämmstoffspezialisten fiel im ersten Halbjahr höher aus als vor einem Jahr.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Montag 1,01 Prozent auf 6.420,16 Punkte. Außerhalb der Eurozone verzeichnete Zürich ebenfalls Verluste. In London fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. In New York zeigten sich der Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss ebenfalls schwächer./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,33 % und einem Kurs von 205 auf Tradegate (31. August 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,12 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +3,68 %/+76,26 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 28.08.2026, 07:50 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 27.08.2026
(Kurs 26.367,24 · +81,28 · +0,31 % · Eröffnung 26.354,37 · Tages-Hoch 26.402,81 ·
Tages-Tief 26.241,77 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 27.08.2026 „Nvidia und andere US-Techs sorgen
für Gewinne", Dax +0,31 % auf 26.367,24, dritter Gewinntag in Folge,
MDax +1,31 % auf 32.947,28:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-nvidia-und-andere-us-techs-12117697
• Einzelwerte 27.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP +5,5 % · BMW +3,9 % ·
Infineon +3,6 % · VW Vz +3,6 % · Commerzbank −2,7 % · Deutsche Telekom −2,6 % ·
MTU −1,9 % · Continental −1,7 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Fr 28.08. auf dem Xetra-OHLC vom Do 27.08. gerechnet:
P 26.337,27 · R1 26.432,78 · S1 26.271,74 · R2 26.498,31 · S2 26.176,23
· R3 26.593,82 · S3 26.110,70
USA / VORGABEN
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 27.08.2026: 29.641,56 (+417,04 · +1,43 %),
O 29.480,99 · H 29.643,53 · T 29.366,42:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• Investing.com – Dow Jones Schluss 27.08.2026: 53.569,44 (+105,56 · +0,20 %)
• Nasdaq Composite 26.541,35 (+411,15 · +1,57 %)
• Einzelwerte USA: Nvidia +8,74 % auf 227,98 USD · Salesforce +22,58 % auf 252,05 USD
· Microsoft +1,75 % · Tesla +2,60 %
• 10-jährige US-Rendite rund 4,68 % (Investing.com)
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank, zu Nvidia: „Nvidia ist gut
doppelt so groß wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen."
• dpa-AFX (via Ariva) – Thomas Altmann, QC Partners, zur Warsh-Rede: „Allerdings
ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine
Zinserhöhung im September positionieren wird."
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026, 07:39 Uhr: „Börsen warten auf Signale
von Fed-Chef Warsh"
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,24 USD (−0,04 · −0,05 %), Stand 28.08. früh
• Jackson Hole Economic Policy Symposium 27.–29.08.2026
• Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag, 28.08. — es ist seine erste
Jackson-Hole-Keynote im Amt des Fed-Chefs.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Donnerstagskerze: Die Tagesspanne betrug nur 161,04 Punkte und war damit
die engste der Woche. Der DAX blieb zudem unter dem Mittwochshoch 26.466,76.
Drei steigende Tage bei abnehmender Spanne sprechen eher für Abwarten als für
eine kraftvolle Aufwärtsbewegung.
• Der Zeitpunkt der Warsh-Rede ist im Bild mit 16:00 MESZ angegeben. Die genaue
Uhrzeit kann abweichen — bitte am Tag selbst gegenprüfen.
• An Tagen mit Notenbankreden verlaufen die Vormittage häufig umsatzarm, während
die Bewegung erst am Nachmittag einsetzt. Wer vormittags handelt, sollte das
Volumen im Blick behalten.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe