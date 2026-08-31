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    Der Börsen-Tag

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    DAX stürzt ab, US-Börsen wackeln: Diese Aktien trotzen dem Minus

    Weltweit dominieren heute Kursverluste: DAX & Co. rutschen ab, auch an der Wall Street überwiegen Minuszeichen – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern.

    Der Börsen-Tag - DAX stürzt ab, US-Börsen wackeln: Diese Aktien trotzen dem Minus
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten dominieren heute weltweit rote Vorzeichen. Sowohl die großen deutschen Indizes als auch die wichtigen US-Leitbarometer notieren im Minus, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Rückgang von 1,16 Prozent auf 26.250,35 Punkte die schwächste Entwicklung unter den betrachteten Indizes. Auch der MDAX gibt deutlich nach und verliert 0,77 Prozent auf 32.763,74 Punkte. Etwas stabiler zeigt sich der Nebenwerteindex SDAX, der nur leicht um 0,17 Prozent auf 18.938,76 Punkte nachgibt. Der TecDAX, der die großen Technologiewerte bündelt, liegt mit einem Minus von 0,63 Prozent auf 4.096,24 Punkte im Mittelfeld der heutigen Verluste. Auch an der Wall Street überwiegen die Abschläge. Der US-Leitindex US 30 notiert 0,59 Prozent tiefer bei 53.238,13 Punkten. Der breiter gefasste US 500 verliert 0,48 Prozent auf 7.676,24 Punkte. Damit fallen die Rückgänge in den USA etwas moderater aus als im DAX, liegen aber in einer ähnlichen Größenordnung wie bei MDAX und TecDAX. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein einheitlich schwächerer Handelstag, wobei der DAX die größten Einbußen hinnehmen muss, während der SDAX die Verluste am besten begrenzen kann. Die US-Indizes bewegen sich im Mittelfeld der globalen Abgaben.

    DAX: Zalando führt, Siemens Energy am Ende

    Im DAX setzte sich Zalando mit einem Plus von 2,75 Prozent an die Spitze. Continental legten 2,37 Prozent zu, Brenntag gewann 1,98 Prozent. Auf der Verliererseite standen Vonovia mit einem Minus von 2,75 Prozent, Rheinmetall mit minus 3,19 Prozent und Siemens Energy mit minus 4,28 Prozent. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spanne von 7,03 Prozentpunkten.

    MDAX: AUMOVIO vorn, TAG Immobilien schwach

    AUMOVIO waren im MDAX mit einem Kursanstieg von 3,05 Prozent der stärkste Wert. Evonik Industries verbesserten sich um 1,23 Prozent, TRATON um 1,06 Prozent. TKMS verloren 2,66 Prozent, Aroundtown 2,73 Prozent und TAG Immobilien 2,75 Prozent. Der Abstand zwischen Top- und Flopwert betrug 5,80 Prozentpunkte.

    SDAX: OHB mit deutlichem Vorsprung

    Im SDAX erzielten OHB mit einem Plus von 8,39 Prozent den höchsten Gewinn. STO stiegen um 6,58 Prozent, LPKF Laser & Electronics um 5,93 Prozent. Dem standen Verluste bei Heidelberger Druckmaschinen von 3,25 Prozent, Evotec von 3,57 Prozent und Energiekontor von 3,92 Prozent gegenüber. Zwischen OHB und Energiekontor lagen 12,31 Prozentpunkte.

    TecDAX: SMA Solar Technology an der Spitze

    SMA Solar Technology führten den TecDAX mit einem Kursplus von 3,58 Prozent an. Draegerwerk gewannen 1,45 Prozent, ATOSS Software 1,39 Prozent. HENSOLDT büßten 2,27 Prozent ein, Verbio 2,41 Prozent und Evotec 3,57 Prozent. Die Differenz zwischen dem besten und dem schwächsten Wert belief sich auf 7,15 Prozentpunkte.

    US 30: Chevron vorn, die ausgewiesenen Flopwerte ebenfalls im Plus

    Im US 30 lagen Chevron Corporation mit einem Plus von 1,64 Prozent an der Spitze, gefolgt von Salesforce mit 1,43 Prozent und Walmart mit 1,22 Prozent. Als Flopwerte wurden ebenfalls Salesforce mit 1,43 Prozent und Walmart mit 1,22 Prozent sowie NVIDIA mit 0,92 Prozent ausgewiesen. Damit verzeichneten alle genannten Flopwerte Gewinne; zwischen Chevron und NVIDIA lagen 0,72 Prozentpunkte.

    US 500: Moderna mit dem stärksten Anstieg

    Im US 500 erzielte Moderna mit einem Plus von 4,46 Prozent den höchsten Wert. Ulta Beauty stiegen um 4,33 Prozent, Tesla um 4,31 Prozent. Die ausgewiesenen Flopwerte lagen allesamt ebenfalls im positiven Bereich: Baker Hughes Company Registered (A), Resmed und Universal Health Services (B) gewannen jeweils 0,40 Prozent. Der Abstand zwischen Moderna und den drei schwächsten genannten Werten betrug 4,06 Prozentpunkte.



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