🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ursachen von Migration in Afrika bekämpfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul fordert Ursachenbekämpfung im Sahel
    • Schleusernetzwerke beuten Migranten auf Routen aus
    • Energiekooperation schafft Wachstum und Wohlstand
    Wadephul - Ursachen von Migration in Afrika bekämpfen
    Foto: Siarhei - 356130783

    TUNIS (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul drängt dazu, Ursachen der Migrationskrise in den afrikanischen Staaten stärker zu bekämpfen. "Die instabile Lage im Sahel trägt immer wieder dazu bei, dass Menschen sich auf den Weg machen in Richtung Norden, in Richtung Europa", sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen mit Tunesiens Außenminister Mohamed Nafti in Tunis. "Die Ursachen müssen wir gemeinsam miteinander bekämpfen und schauen, dass die wirtschaftliche Situation in diesen Ländern sich wirklich verbessert", sagte Wadephul.

    Zudem müsse "unverantwortlichen Schleuserbanden", die Migranten auf die Reise schickten, das Handwerk gelegt werden. Sie seien mit ein Grund dafür, dass auf dem Weg durch Tunesien, Algerien, Libyen oder andere Länder viele Menschen sterben.

    Viele Migranten seien Opfer von Schmugglernetzwerken und würden von "kriminellen Gangs" ausgebeutet, sagte Nafti. "Wir alle sollten daran arbeiten, Lösungen für dieses Problem zu finden", sagte Nafti, der Migration als ein "wichtiges und gefährliches Thema" bezeichnete.

    Wadephul war in Tunis auch von Staatspräsident Kais Saied empfangen worden - was für einen Außenminister als außergewöhnliche diplomatische Ehre gilt. Der Minister hatte zuvor Vertreterinnen und Vertreter deutscher Unternehmen in Tunesien getroffen. In einem Digitalzentrum kam er unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern von Start-ups zusammen.

    Treffen mit einer Stipendiatin, die in Deutschland studieren will

    Dort sprach er auch mit einer jungen Tunesierin, die ein Stipendium für Deutschland bekommen hat, nachdem sie in diesem Jahr das beste Abitur im ganzen Land abgelegt hatte. Yasmine Yaakoubi (18) will demnächst zunächst in Heidelberg Deutsch lernen und anschließend in München einen Ingenieurs-Studiengang belegen. Später wolle sie wieder in ihr Heimatland zurückkehren, um ihre Fähigkeiten dort einzubringen und ihrem Heimatland etwas zurückzugeben, sagte sie.

    Gerade bei der Energiezusammenarbeit könne man sich gegenseitig viel anbieten, um gemeinsam mehr Wachstum und Wohlstand zu schaffen, sagte Wadephul. "Gemeinsam können wir das Mittelmeer zu einem Raum der Stärke zwischen unseren Kontinenten machen", fügte er hinzu. Noch am Nachmittag wollte Wadephul nach Algerien weiterreisen. Dort sind Treffen mit Außenminister Ahmed Attaf und mit Wirtschaftsvertretern geplant. Der Minister soll auch von Präsident Abdelmadjid Tebboune empfangen werden.

    Ausbau von Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt

    Tunesien und Deutschland begehen in diesem Jahr den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Deutschland ist für das Land laut Wadephul drittwichtigster Exportmarkt. Vor allem für die deutsche Autoindustrie seien widerstandsfähige Lieferbeziehungen zentral. Rund 7.500 junge Tunesierinnen und Tunesier studierten in Deutschland, tunesische Fachkräfte leisteten einen wertvollen Beitrag im deutschen Gesundheitssystem.

    Algerien ist nach den Worten Wadephuls einer der wichtigsten Gaslieferanten für die EU. Als künftiger Lieferant mit riesigem Potenzial für die Produktion von grünem Wasserstoff werde die Bedeutung des Landes nochmals zunehmen. Erst im Juli hatten Deutschland und Algerien vereinbart, die Partnerschaft für die Energieversorgung nochmals deutlich zu vertiefen./bk/jot/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wadephul Ursachen von Migration in Afrika bekämpfen Außenminister Johann Wadephul drängt dazu, Ursachen der Migrationskrise in den afrikanischen Staaten stärker zu bekämpfen. "Die instabile Lage im Sahel trägt immer wieder dazu bei, dass Menschen sich auf den Weg machen in Richtung Norden, in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     