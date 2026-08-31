10-jährige Rendite steigt auf höchsten Stand seit 15 Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,29 Prozent auf 123,17 Punkte. Im Gegenzug legten die Renditen deutlich zu. In der Laufzeit von zehn Jahren wurde das 15-Jahreshoch von Mitte August auf 3,32 Prozent ausgebaut.

Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach oben. Analysten der Commerzbank verwiesen auf jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag. Dieser hatte mit ungewöhnlich deutlichen Worten zur hohen US-Inflation die Bereitschaft für eine Zinserhöhung signalisiert und damit auch die Renditen von Staatsanleihen gestützt.