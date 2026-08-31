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    Aktien Europa Schluss

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    Verluste - Anstieg von Zinsen und Ölpreisen belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Anleihezinsen belasten Europas Börsen
    • Iran-Krieg treibt Ölpreis und Inflationssorgen
    • EuroStoxx 50 verliert ein Prozent zum Wochenstart
    Aktien Europa Schluss - Verluste - Anstieg von Zinsen und Ölpreisen belastet
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei steigenden Zinsen am Anleihemarkt haben die europäischen Börsen zu Wochenbeginn einen schweren Stand gehabt. Getrübt wurde die Stimmung am Montag von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen ließ und Inflationssorgen schürte. Zudem fehlten die Impulse aus London, wo wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde.

    So fiel der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 1,01 Prozent auf 6.420,16 Punkte. Auf Monatssicht ergibt dies dennoch ein Plus von knapp einem Prozent. Außerhalb des Euroraums büßte der Schweizer Leitindex SMI am Montag 0,79 Prozent auf 14.286,43 Punkte ein./la/he






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