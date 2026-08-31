MELLENU HOLDING S.A. Unveils H1 2026 Results
Mellenu entered 2026 on solid footing, delivering resilient earnings, tighter risk controls and a stronger balance sheet amid ongoing corporate reshaping.
Foto: adobe.stock.com
- Mellenu reported resilient H1 2026 results, with Adjusted EBITDA of €24.5 million, up 2% year-on-year, and a 27% margin.
- Net profit from continuing operations rose 8% to €6.2 million, compared with €5.8 million in H1 2025.
- Online loan issuance declined to €228.5 million from €256.7 million, reflecting a more disciplined lending strategy and focus on operational efficiency.
- Net impairment charges fell 15% to €33.8 million, while the gross NPL ratio improved slightly to 10.8%, indicating stable portfolio quality.
- Mellenu Holding S.A. became the Group’s new parent company in May 2026, while the previously announced management-led buyout and shareholder restructuring continued to progress.
- The EUR 2026 bonds were fully redeemed in April 2026; the Group ended the period with €81.6 million in cash and only one remaining bond, maturing in May 2028.
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