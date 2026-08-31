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    Marktgeflüster

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    Ölpreis treibt Zinsen - und Zinsen bremsen Aktien!

    Aber Vorsicht, ganz so einfach ist es nicht! Denn trotz steigendem Ölpreis steigen die Inflationserwartungen nicht wirklich an - also muss noch etwas anderes hinter dem Anstieg der Zinsen stecken!

    Trump lässt den Iran beschießen, der Iran schießt zurück, also steigt der Ölpreis, der steigende Ölpreis lässt die Zinsen steigen, steigende Zinsen bremsen Aktien! Aber Vorsicht, ganz so einfach ist es nicht! Denn trotz steigendem Ölpreis steigen die Inflationserwartungen nicht wirklich an - also muss noch etwas anderes hinter dem Anstieg der Zinsen stecken! Dieses "andere" ist die Furcht vor noch mehr Schulden (also noch mehr US-Staatsanleihen, die auf den Markt gebracht werden zur Refinanzierung der US-Schulden) und damit verbunden die Sorge, dass die Nachfrage nach diesen Anleihen nicht ausreichen wird (zumal die Hyperscaler ebenfalls massiv Anleihen emittieren!). Es ist also die Sorge vor dem Schulden-Tsunami., der die Zinsen hochtreibt - und der Ölpreis kommt noch obendrauf..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Ölpreis treibt Zinsen - und Zinsen bremsen Aktien! Trump lässt den Iran beschießen, der Iran schießt zurück, also steigt der Ölpreis, der steigende Ölpreis lässt die Zinsen steigen, steigende Zinsen bremsen Aktien!

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