Trump lässt den Iran beschießen, der Iran schießt zurück, also steigt der Ölpreis, der steigende Ölpreis lässt die Zinsen steigen, steigende Zinsen bremsen Aktien! Aber Vorsicht, ganz so einfach ist es nicht! Denn trotz steigendem Ölpreis steigen die Inflationserwartungen nicht wirklich an - also muss noch etwas anderes hinter dem Anstieg der Zinsen stecken! Dieses "andere" ist die Furcht vor noch mehr Schulden (also noch mehr US-Staatsanleihen, die auf den Markt gebracht werden zur Refinanzierung der US-Schulden) und damit verbunden die Sorge, dass die Nachfrage nach diesen Anleihen nicht ausreichen wird (zumal die Hyperscaler ebenfalls massiv Anleihen emittieren!). Es ist also die Sorge vor dem Schulden-Tsunami., der die Zinsen hochtreibt - und der Ölpreis kommt noch obendrauf..

Das Video "Ölpreis treibt Zinsen - und Zinsen bremsen Aktien!" sehen Sie hier..