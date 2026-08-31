Deutlicher Kurssprung bei der Tesla Aktie - 31.08.2026

Mit einer Performance von +4,84 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 315,10€, mit einem Plus von +4,84 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Tesla trotz des heutigen Kurssprungs mit -19,51 % im Minus.

Auf Wochensicht steht bei der Tesla Aktie damit ein Gewinn von +1,97 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,86 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,97 % 1 Monat +18,27 % 3 Monate -19,51 % 1 Jahr +5,02 %

? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 19:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um technische Zweifel an Teslas FSD und Robotaxi: Kritisiert werden Fahrfehler bei Regen, Hindernissen, Bahnübergängen und engen Straßen sowie unzuverlässige Routen. Waymo gilt dabei als technologisch fortgeschrittener. Zudem werden fehlende Haftungsübernahme, die mögliche Einstellung von FSD und das Aus für Solarschindeln als Belastungsfaktoren für Teslas Perspektiven gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Bil.EUR € wert.

Weltweit dominieren heute Kursverluste: DAX & Co. rutschen ab, auch an der Wall Street überwiegen Minuszeichen – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nach den Verlusten am Freitag zeichnet sich an den US-Aktienmärkten ein von Zurückhaltung geprägter Start in die Woche ab. Getrübt wird die Stimmung von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen ließ und …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,56 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,39 %. NIO verliert -1,19 %

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.