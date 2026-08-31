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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Tesla Aktie - 31.08.2026

    Kursbewegung von +4,84 % bei Tesla am 31.08.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Tesla Aktie - 31.08.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 31.08.2026

    Mit einer Performance von +4,84 % konnte die Tesla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tesla Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 315,10, mit einem Plus von +4,84 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Tesla trotz des heutigen Kurssprungs mit -19,51 % im Minus.

    Auf Wochensicht steht bei der Tesla Aktie damit ein Gewinn von +1,97 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,86 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,97 %
    1 Monat +18,27 %
    3 Monate -19,51 %
    1 Jahr +5,02 %
    Stand: 31.08.2026, 19:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um technische Zweifel an Teslas FSD und Robotaxi: Kritisiert werden Fahrfehler bei Regen, Hindernissen, Bahnübergängen und engen Straßen sowie unzuverlässige Routen. Waymo gilt dabei als technologisch fortgeschrittener. Zudem werden fehlende Haftungsübernahme, die mögliche Einstellung von FSD und das Aus für Solarschindeln als Belastungsfaktoren für Teslas Perspektiven gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,24 Bil.EUR € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,56 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,39 %. NIO verliert -1,19 %

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Tesla

    +4,95 %
    +2,16 %
    +15,44 %
    -18,69 %
    +5,39 %
    +27,96 %
    +46,19 %
    +59,38 %
    +30.081,47 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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