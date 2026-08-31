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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall - Aktie zeigt Schwäche - 31.08.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert am 31.08.2026 mit -3,18 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall - Aktie zeigt Schwäche - 31.08.2026
    Foto: 472849734

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 31.08.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.113,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,18 % nachgegeben, was einem Verlust von -36,60  entspricht. Es bleibt ungemütlich für Rheinmetall: Nach einem Rückgang von -2,29 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Rheinmetall damit auf -11,32 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Auf Wochensicht hat die Rheinmetall Aktie damit -0,17 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -26,13 % verloren.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,17 %
    1 Monat +0,50 %
    3 Monate -11,32 %
    1 Jahr -32,66 %
    Stand: 31.08.2026, 19:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Rheinmetall-Aktie nach deutlicher Korrektur. Charttechnisch gelten 940–970 Euro als wichtige Unterstützung und 1.200–1.230 Euro als Hürde; hohe Volatilität, geringe Umsätze und ein neutrales Momentum sprechen für Vorsicht. Positive Impulse liefern neue Aufträge sowie Investitionen in Neuss und Kassel, deren Kurspotenzial teils als begrenzt eingeschätzt wird. Zudem wird der Nutzen von Analysten- und Chartprognosen bezweifelt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,01 Mrd. € wert.

    Nvidia, Öl, Palo Alto, Apple, Rheinmetall, SAP, Broadcom, DAX - Charttechnik mit Harald Weygand


    Heute ab 19 Uhr im großen Chartcheck: Wohin steuert der DAX, wie explosiv bleibt Öl und was macht Nvidia nach den Zahlen? Außerdem Broadcom und Palo Alto vor ihren Quartalszahlen sowie Apple, Rheinmetall und SAP. Die wichtigsten Marken, Trends und möglichen Setups für die neue Börsenwoche. Rendezvous mit Harry, heute live um 19 Uhr auf YouTube.

    DAX stürzt ab, US-Börsen wackeln: Diese Aktien trotzen dem Minus


    Weltweit dominieren heute Kursverluste: DAX & Co. rutschen ab, auch an der Wall Street überwiegen Minuszeichen – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern.

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 31.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im Eurozone 50.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. Thales notiert im Plus, mit +0,08 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -2,56 %. Lockheed Martin verliert -0,82 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,64 %.

    Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -3,22 %
    -0,17 %
    +0,50 %
    -11,32 %
    -32,66 %
    +364,63 %
    +1.283,42 %
    +1.672,54 %
    +47.944,89 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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