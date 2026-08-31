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    Besonders beachtet!

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    Airbus Aktie schwach im Handel - 31.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Airbus Aktie bisher Verluste von -2,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbus Aktie schwach im Handel - 31.08.2026
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

    Airbus Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 31.08.2026

    Die Airbus Aktie ist bisher um -2,89 % auf 196,94 gefallen. Das sind -5,86  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Airbus: Nach einem Rückgang von -0,59 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,89 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Airbus in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,77 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,22 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Airbus um +2,37 % gewonnen.

    Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,54 %
    1 Monat -4,22 %
    3 Monate +12,77 %
    1 Jahr +13,06 %
    Stand: 31.08.2026, 19:10 Uhr

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,27 Mrd. € wert.

    Jetzt muss das vierte Quartal liefern


    Bei Airbus wird das Erreichen des Auslieferungsziels für 2026 zunehmend zur Herausforderung. Bis zum 29. August wurden nach Berechnungen von mwb research rund 466 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, etwa 7 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2025. …

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 31.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im Eurozone 50.

    Airbus SE: Q3 Lieferstatus: Gesamtes Jahr vollständig abhängig von Q4; KAUFEN


    Wir aktualisieren unser Airbus Auslieferungszahlen vor der Veröffentlichung Anfang September. Basierend auf unserem Tracking hat Airbus bis zum 29. August etwa 466 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, ohne die Übergaben am 30. und 31. August zu berücksichtigen, was 7 % über dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2025 liegt.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Airbus?

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,70 %. Mitsui Bussan notiert im Plus, mit +2,28 %. Textron verliert -2,74 % Rolls-Royce Holdings notiert im Minus, mit -2,94 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Airbus Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Airbus Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Airbus Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Airbus

    -2,81 %
    -3,60 %
    -4,28 %
    +12,77 %
    +13,06 %
    +51,40 %
    +76,17 %
    +294,37 %
    +984,16 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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