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    Besonders beachtet!

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    Hochtief Aktie heute im Minus (416,80€) - 31.08.2026

    Kursbewegung von -2,16 % bei Hochtief am 31.08.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Hochtief Aktie heute im Minus (416,80€) - 31.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Hochtief Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 31.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von -2,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hochtief insgesamt ein Minus von -12,87 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -2,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hochtief um +25,91 % gewonnen.

    Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,07 %
    1 Monat -7,35 %
    3 Monate -12,87 %
    1 Jahr +95,84 %
    Stand: 31.08.2026, 19:10 Uhr

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,47 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 31.08. - TecDAX schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,97 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,04 %.

    Hochtief Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Hochtief Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Hochtief Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Hochtief

    -2,02 %
    -2,07 %
    -7,35 %
    -12,87 %
    +95,84 %
    +334,00 %
    +516,89 %
    +245,43 %
    +1.747,39 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
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    Markt Bote
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