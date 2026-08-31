Polens Geheimdienst prüft Sabotage

(Berichtigt wird im zweiten Satz der Ortsname: Skarzysko-Kamienna rpt Skarzysko-Kamienna)

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen ist in einem Werk zur Herstellung von Kampfdrohnen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Fabrik WB Electronics in Skarzysko-Kamienna etwa 150 Kilometer südlich von Warschau sei kurz nach Mitternacht gemeldet worden und mittlerweile gelöscht, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Boulevardzeitung "Fakt". Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Terrorismus und Tätigkeit für einen fremden Geheimdienst zum Schaden Polens, wie die Behörde auf der Nachrichtenplattform X mitteilte. Zuvor hatte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators gesagt, Beamte des Inlandsgeheimdienstes ABW seien vor Ort. Es sei jedoch noch zu früh, um mit Sicherheit von einem Sabotageakt zu sprechen.