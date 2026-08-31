🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsDEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29 AnleihevorwärtsNachrichten zu DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29: H1 stark

    DEAG setzt ihren Wachstumskurs fort: steigende Umsätze, starke Event-Pipeline und strategische Zukäufe prägen das erste Halbjahr 2026.

    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29: H1 stark
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • DEAG erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 157,4 Mio. Euro (Vorjahr: 155,4 Mio. Euro) und ein EBITDA von 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro).
    • Die Buy-&-Build-Strategie wurde fortgesetzt: DEAG übernahm die Mehrheit am Festival „Juicy Beats“, erhöhte den Anteil an „Airbeat One“ auf 75 % und übernahm weitere Minderheitenanteile.
    • Bis Ende Juni wurden bereits deutlich mehr als 6 Mio. Tickets für Veranstaltungen in den Jahren 2026 und 2027 verkauft; die Event-Pipeline ist gut gefüllt.
    • Zu den erfolgreichen Veranstaltungen zählten unter anderem Tourneen von Die Toten Hosen, Iron Maiden, Yungblud, Foreigner und den Böhsen Onkelz sowie „Cavalluna“, „Disney on Ice“ und die lit.COLOGNE.
    • Für 2026 erwartet DEAG einen Umsatz von deutlich über 400 Mio. Euro; ab 2027 soll der Wachstumskurs fortgesetzt und die EBITDA-Marge nachhaltig gesteigert werden.
    • Für die DEAG-Anleihe 2025/2029 findet vom 1. bis 15. September 2026 eine schriftliche Abstimmung über angepasste Anleihebedingungen statt, da eine geplante Kapitalerhöhung zu einem Kontrollwechsel führen könnte.

    Der Kurs von DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im Minus.


    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29

    +0,05 %
    -0,29 %
    +0,10 %
    +0,79 %
    +2,66 %
    ISIN:NO0013639112WKN:A460AS
    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29: H1 stark DEAG setzt ihren Wachstumskurs fort: steigende Umsätze, starke Event-Pipeline und strategische Zukäufe prägen das erste Halbjahr 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     