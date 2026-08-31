DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29: H1 stark
DEAG setzt ihren Wachstumskurs fort: steigende Umsätze, starke Event-Pipeline und strategische Zukäufe prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
- DEAG erzielte im 1. Halbjahr 2026 einen Umsatz von 157,4 Mio. Euro (Vorjahr: 155,4 Mio. Euro) und ein EBITDA von 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro).
- Die Buy-&-Build-Strategie wurde fortgesetzt: DEAG übernahm die Mehrheit am Festival „Juicy Beats“, erhöhte den Anteil an „Airbeat One“ auf 75 % und übernahm weitere Minderheitenanteile.
- Bis Ende Juni wurden bereits deutlich mehr als 6 Mio. Tickets für Veranstaltungen in den Jahren 2026 und 2027 verkauft; die Event-Pipeline ist gut gefüllt.
- Zu den erfolgreichen Veranstaltungen zählten unter anderem Tourneen von Die Toten Hosen, Iron Maiden, Yungblud, Foreigner und den Böhsen Onkelz sowie „Cavalluna“, „Disney on Ice“ und die lit.COLOGNE.
- Für 2026 erwartet DEAG einen Umsatz von deutlich über 400 Mio. Euro; ab 2027 soll der Wachstumskurs fortgesetzt und die EBITDA-Marge nachhaltig gesteigert werden.
- Für die DEAG-Anleihe 2025/2029 findet vom 1. bis 15. September 2026 eine schriftliche Abstimmung über angepasste Anleihebedingungen statt, da eine geplante Kapitalerhöhung zu einem Kontrollwechsel führen könnte.
Der Kurs von DEAG Deutsche Entertainment Unternehmensanleihe 7,75 % bis 10/29 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
-0,12 % im Minus.
+0,05 %
-0,29 %
+0,10 %
+0,79 %
+2,66 %
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