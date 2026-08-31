Schweizer Kommission will schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 47,72 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 156,53 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 47,00CHF was eine Bandbreite von -16,16 %/-1,49 % bedeutet.