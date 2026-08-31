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    Schweizer Kommission will schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent hart unterlegen
    • Die übrige Hälfte soll AT1-Anleihen abdecken
    • Bundesrat wollte dagegen 100 Prozent CET1-Kapital
    Schweizer Kommission will schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    BERN (dpa-AFX) - Systemrelevante Schweizer Banken sollen Auslandsbeteiligungen nicht zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Die zuständige Ständeratskommission forderte am Montagabend eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent mit hartem Eigenkapital und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen. Der Bundesrat hatte hingegen 100 Prozent CET1-Kapital vorgeschlagen. Die UBS-Aktie legte im New Yorker Handel nach den Neuigkeiten leicht zu./mk//AWP/stw

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    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 47,72 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 156,53 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 47,00CHF was eine Bandbreite von -16,16 %/-1,49 % bedeutet.





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