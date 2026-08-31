Börsen Update
Börsen Update USA - 31.08. - US 30 schwach -0,58 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 53.245,28 PKT und verliert bisher -0,58 %.
Top-Werte: Salesforce +1,91 %, Walmart +1,10 %, Procter & Gamble +0,90 %, NVIDIA +0,51 %, Boeing -1,63 %
Flop-Werte: Amazon -2,15 %, Sherwin-Williams -2,03 %, Apple -1,77 %
Der US Tech 100 steht bei 29.382,29 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: Tesla +5,47 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,83 %, Qualcomm +3,19 %, Fortinet +2,30 %, SanDisk Corporation +1,57 %
Flop-Werte: Take-Two Interactive Software -6,69 %, Axon Enterprise -6,54 %, Shopify -4,35 %, Western Digital -3,39 %, Airbnb Registered (A) -3,38 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.682,27 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Tesla +5,47 %, Coinbase +4,44 %, Veeva Systems Registered (A) +4,43 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,83 %, Ulta Beauty +3,72 %
Flop-Werte: Edison -24,30 %, PG&E Corporation -18,82 %, Aon Registered (A) -8,74 %, Take-Two Interactive Software -6,69 %, Axon Enterprise -6,54 %
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