SMA Solar Technology Aktie gewinnt an Wert - 31.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,45 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -12,08 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +4,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SMA Solar Technology eine positive Entwicklung von +67,50 % erlebt.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um -0,98 %. SMA Solar Technology entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,67 % 1 Monat +3,44 % 3 Monate -12,08 % 1 Jahr +149,45 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 31.08.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd.EUR € wert.

Weltweit dominieren heute Kursverluste: DAX & Co. rutschen ab, auch an der Wall Street überwiegen Minuszeichen – mit teils deutlichen Unterschieden zwischen Gewinnern und Verlierern.

Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -2,04 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -3,13 %. SolarEdge legt um +0,55 % zu

Lohnt sich ein Investment in die SMA Solar Technology Aktie?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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