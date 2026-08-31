CHINT präsentierte auf der CIGRE 2026 fortschrittliche Energielösungen

PARIS, 31. August 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der Weiterentwicklung der europäischen Stromnetze zur Integration erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung und des rasant steigenden Strombedarfs präsentierte CHINT, ein bewährter Anbieter integrierter Strom- und Energielösungen, auf der CIGRE 2026 seine neuesten Stromversorgungslösungen und verdeutlichte dabei, wie fortschrittliche Technologien Energieversorgern und Energiekunden dabei helfen können, ihre Netze zu modernisieren, die Versorgungssicherheit zu verbessern und die Energiewende zu beschleunigen.

CHINT präsentierte ein umfassendes Portfolio, das Leistungstransformatoren, Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen, Umspannwerke, Energiespeicher sowie fortschrittliche Stromversorgungslösungen für Rechenzentren umfasst, und demonstrierte damit seine Kompetenz bei der Unterstützung von Kunden im sich wandelnden europäischen Energiesektor.

Energieversorgungslösungen für das sich wandelnde europäische Stromnetz

Das europäische Stromnetz tritt in eine neue Phase des Wandels ein. Die rasche Integration erneuerbarer Energiequellen, die Elektrifizierung von Verkehr und Industrie sowie der Ausbau der digitalen Infrastruktur stellen neue Anforderungen an die Stromnetze. Gleichzeitig trägt die zunehmende Verbreitung von KI und Rechenzentren zu einem steigenden und immer stärker konzentrierten Strombedarf in Europa bei.

Für Energieversorger und andere Kunden der Energiewirtschaft führen diese Veränderungen zu einer steigenden Nachfrage nach Lösungen, die die Netzsicherheit, Flexibilität, Effizienz und Umweltverträglichkeit verbessern können. Im Rahmen des Themenbereichs „Green Power Grid & High Voltage" präsentierte CHINT 1.000-kV-Öltransformatoren mit geringen Verlusten und geringem Geräuschpegel sowie 750-kV-Öltransformatoren mit Naturesteröl, ebenso wie SF₆-freie Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen, darunter SF₆-freie GIS-Anlagen mit 24 kV, 145 kV und 420 kV. Diese Lösungen verdeutlichen das Bestreben von CHINT, Kunden bei der Verbesserung der Netzleistung zu unterstützen und gleichzeitig der zunehmenden Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeit in der Branche Rechnung zu tragen.