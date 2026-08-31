AKTIE IM FOKUS
Amazon rutschen ans Dow-Ende - 'WSJ': FTC will Klage einreichen
- Amazon-Aktien verlieren drei Prozent nach Bericht
- FTC plant Klage wegen möglicher Preismanipulation
- Titel rutschen ans Ende des Dow-Jones-Index
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere um drei Prozent auf 258,41 US-Dollar ab. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial , der um 0,6 Prozent fiel.
Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 221,9 auf Tradegate (31. August 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +36,07 %/+62,84 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....
Investieren ist nicht spekulieren, und deshalb ist Panik niemals angebracht. Allerdings musst du deine Mittel diversiziert anlegen. Amazon ist ein sehr gute Investition, aber sie sollte nicht mehr als 20% deines Vermögens ausmachen, noch besser ist < 10%.
https://seekingalpha.com/article/4941245-amazon-still-holds-massive-upside-potential
AWS verzeichnete ein Umsatzwachstum von 36,7 % im Jahresvergleich sowie eine Margenausweitung und trägt nun 60,5 % zum EBIT und 21,1 % zum Umsatz bei.
Das Management gab Amortisationszeiten für Server und Netzwerke (<3 Jahre) sowie mehrjährige KI-Verträge bekannt, was einen robusten zukünftigen freien Cashflow stützt.
Das aktualisierte Modell bewertet Amazon als um 65 % unterbewertet, mit einem Kursziel von 423 USD pro Aktie für den Zeitraum von 12 bis 24 Monaten unter konstruktiven Annahmen.