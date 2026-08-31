Amazon rutschen ans Dow-Ende - 'WSJ': FTC will Klage einreichen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 221,9 auf Tradegate (31. August 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +36,07 %/+62,84 % bedeutet.