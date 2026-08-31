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    AKTIE IM FOKUS

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    Amazon rutschen ans Dow-Ende - 'WSJ': FTC will Klage einreichen

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon-Aktien verlieren drei Prozent nach Bericht
    • FTC plant Klage wegen möglicher Preismanipulation
    • Titel rutschen ans Ende des Dow-Jones-Index
    AKTIE IM FOKUS - Amazon rutschen ans Dow-Ende - 'WSJ': FTC will Klage einreichen
    Foto: 484487583

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Montag einen Großteil ihrer zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Nach einem negativ aufgenommenen Medienbericht sackten die Papiere um drei Prozent auf 258,41 US-Dollar ab. Damit rutschten sie an das Ende des Leitindex Dow Jones Industrial , der um 0,6 Prozent fiel.

    Das "Wall Street Journal" (WSJ) berichtete, dass die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde der Vereinigten Staaten (FTC) plant, am Montag eine Klage gegen den Handels- und Technologiekonzern einzureichen. Amazon werde vorgeworfen, die Preise manipuliert zu haben, die Unternehmen für Werbung auf seiner Einzelhandelsplattform zahlen mussten. Die Zeitung zitierte einen Vertreter der Behörde./la/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 221,9 auf Tradegate (31. August 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +3,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +36,07 %/+62,84 % bedeutet.





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