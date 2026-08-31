Coinbase Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 31.08.2026

Positive Vorzeichen bei Coinbase: Der Kurs klettert um +5,58 % auf 162,71€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coinbase Aktie. Nach einem Plus von +0,22 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 162,71€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Coinbase Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,98 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um -2,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase -21,32 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,52 %. Coinbase entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,97 % 1 Monat +13,48 % 3 Monate -4,98 % 1 Jahr -41,04 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 31.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,21 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob sich ein Einstieg bei der Coinbase Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Coinbase Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.