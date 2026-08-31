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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,03 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,85 %
    Platz 2
    Performance 1M: +25,65 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,85 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -5,51 %
    Platz 3
    Performance 1M: +13,13 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,51 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +5,01 %
    Platz 4
    Performance 1M: +18,74 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,01 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um technische Zweifel an Teslas FSD und Robotaxi: Kritisiert werden Fahrfehler bei Regen, Hindernissen, Bahnübergängen und engen Straßen sowie unzuverlässige Routen. Waymo gilt dabei als technologisch fortgeschrittener. Zudem werden fehlende Haftungsübernahme, die mögliche Einstellung von FSD und das Aus für Solarschindeln als Belastungsfaktoren für Teslas Perspektiven gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Shopify
    Tagesperformance: -4,59 %
    Platz 5
    Performance 1M: +23,86 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,59 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -3,90 %
    Platz 6
    Performance 1M: +24,07 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,90 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 7
    Performance 1M: +7,46 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,32 %
    Platz 8
    Performance 1M: +29,62 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,32 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +3,29 %
    Platz 9
    Performance 1M: +7,17 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,29 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -3,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: -19,33 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,02 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -2,98 %
    Platz 11
    Performance 1M: +4,79 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,98 %.

    Amazon
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,83 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Amazons positive Aussichten: Nach einem Allzeithoch kam es zu Gewinnmitnahmen, wobei die früheren Pivot-Hochs nun als Unterstützung gelten; steigendes Volumen und ein freundlicher vorbörslicher Handel werden positiv bewertet. Fundamental werden das starke AWS-Wachstum, steigende Margen, Wettbewerbsvorteile und disziplinierte Investitionen hervorgehoben. Eine Analyse sieht die Aktie deutlich unterbewertet und nennt 423 US-Dollar als 12- bis 24-Monats-Kursziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Honeywell Aerospace
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 13
    Performance 1M: -20,74 %
    Chart Honeywell Aerospace
    ISIN: US43849R1059
    WKN: A429HW
    Die Honeywell Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 14
    Performance 1M: -9,76 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 15
    Performance 1M: +8,66 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der Marvell-Aktie trotz übertroffener Quartalserwartungen. Als Gründe gelten enttäuschende Aussagen zu Google-Umsätzen, der Ausblick und eine weiterhin hohe Bewertung von etwa 60 beim Forward-KGV. Diskutiert werden Abwarten, Nachkaufen oder Umschichten. Zudem werden Gewinnmitnahmen, steigende Anleiherenditen und geopolitische Risiken als Belastungen genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 16
    Performance 1M: -22,14 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 17
    Performance 1M: -3,39 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Honeywell Technologies
    Tagesperformance: -2,57 %
    Platz 18
    Performance 1M: -12,91 %
    Chart Honeywell Technologies
    ISIN: US4385162056
    WKN: A42C19
    Die Honeywell Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,57 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 19
    Performance 1M: +0,74 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 20
    Performance 1M: +12,86 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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