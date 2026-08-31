Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +5,85 %
Performance 1M: +25,65 %
Tagesperformance: -5,51 %
Performance 1M: +13,13 %
Tagesperformance: +5,01 %
Performance 1M: +18,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,59 %
Performance 1M: +23,86 %
Tagesperformance: -3,90 %
Performance 1M: +24,07 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +7,46 %
Tagesperformance: -3,32 %
Performance 1M: +29,62 %
Tagesperformance: +3,29 %
Performance 1M: +7,17 %
Tagesperformance: -3,02 %
Performance 1M: -19,33 %
Tagesperformance: -2,98 %
Performance 1M: +4,79 %
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: +3,83 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,96 %
Performance 1M: -20,74 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: -9,76 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: +8,66 %
? wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,58 %
Performance 1M: -22,14 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: -3,39 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: -12,91 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +0,74 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: +12,86 %