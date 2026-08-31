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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 31.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 31.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -22,83 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Edison (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Edison-Aktie, der mit steigenden Haftungsrisiken durch Buschbrände in Südkalifornien, möglichen Schadensersatzforderungen, einer gescheiterten Waldbrandreform und Analystenherabstufungen begründet wird. Der erhöhte Risikoaufschlag belastet die Bewertung. Einige sehen darin eine Einstiegschance, da sie die Dividende wegen der niedrigen Ausschüttungsquote für sicher halten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Edison eingestellt.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: -18,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: -26,06 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -18,82 %.

    Aon Registered (A)
    Tagesperformance: -9,63 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,14 %
    Chart Aon Registered (A)
    ISIN: IE00BLP1HW54
    WKN: A2P2JR
    Die Aon Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,63 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -6,96 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,10 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,96 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: -6,63 %
    Platz 5
    Performance 1M: -14,04 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,63 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +5,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,48 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,88 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,71 %
    Platz 7
    Performance 1M: +25,65 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,71 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -5,52 %
    Platz 8
    Performance 1M: +13,13 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,52 %.

    Clorox
    Tagesperformance: -5,26 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,47 %
    Chart Clorox
    ISIN: US1890541097
    WKN: 856678
    Die Clorox Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,26 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 10
    Performance 1M: +18,74 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion vor allem um technische Zweifel an Teslas FSD und Robotaxi: Kritisiert werden Fahrfehler bei Regen, Hindernissen, Bahnübergängen und engen Straßen sowie unzuverlässige Routen. Waymo gilt dabei als technologisch fortgeschrittener. Zudem werden fehlende Haftungsübernahme, die mögliche Einstellung von FSD und das Aus für Solarschindeln als Belastungsfaktoren für Teslas Perspektiven gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Wynn Resorts
    Tagesperformance: -4,84 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,59 %
    Chart Wynn Resorts
    ISIN: US9831341071
    WKN: 663244
    Die Wynn Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,84 %.

    Molson Coors Beverage Registered (B)
    Tagesperformance: -4,43 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,01 %
    Chart Molson Coors Beverage Registered (B)
    ISIN: US60871R2094
    WKN: A0DPTB
    Die Molson Coors Beverage Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 13
    Performance 1M: -17,46 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Williams-Sonoma
    Tagesperformance: -4,14 %
    Platz 14
    Performance 1M: -0,74 %
    Chart Williams-Sonoma
    ISIN: US9699041011
    WKN: 867980
    Die Williams-Sonoma Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,14 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: -4,00 %
    Platz 15
    Performance 1M: -7,42 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,00 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 16
    Performance 1M: +24,07 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    Carnival
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 17
    Performance 1M: -15,39 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    Halliburton
    Tagesperformance: -3,73 %
    Platz 18
    Performance 1M: +15,68 %
    Chart Halliburton
    ISIN: US4062161017
    WKN: 853986
    Die Halliburton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,73 %.

    Uber Technologies
    Tagesperformance: -3,71 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,72 %
    Chart Uber Technologies
    ISIN: US90353T1007
    WKN: A2PHHG
    Die Uber Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,71 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 20
    Performance 1M: +11,33 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +3,62 %
    Platz 21
    Performance 1M: +35,38 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,62 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der ServiceNow-Aktie nach Ausverkaufskursen und die Frage, ob nach dem Kurssprung ein Rücksetzer folgt. Befürworter verweisen auf starkes Wachstum, steigende Subscription-Umsätze, hohe RPO-/cRPO-Werte, 35 % Free-Cashflow-Marge und die zunehmende Monetarisierung von ServiceNow AI. Genannte Kursziele liegen meist über dem aktuellen Kurs; zugleich gilt die Bewertung als hoch und Nachkäufe als zurückhaltend zu prüfen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Smurfit Westrock Public Limited Company
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 22
    Performance 1M: -0,24 %
    Chart Smurfit Westrock Public Limited Company
    ISIN: IE00028FXN24
    WKN: A40C7D
    Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    Moody's
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 23
    Performance 1M: +5,34 %
    Chart Moody's
    ISIN: US6153691059
    WKN: 915246
    Die Moody's Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    International Paper
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 24
    Performance 1M: -12,80 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    Ulta Beauty
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,88 %
    Chart Ulta Beauty
    ISIN: US90384S3031
    WKN: A0M240
    Die Ulta Beauty Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,46 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 27
    Performance 1M: +7,17 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    EPAM Systems
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 28
    Performance 1M: +14,18 %
    Chart EPAM Systems
    ISIN: US29414B1044
    WKN: A1JS9Q
    Die EPAM Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 29
    Performance 1M: +36,83 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Deere
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 30
    Performance 1M: +9,04 %
    Chart Deere
    ISIN: US2441991054
    WKN: 850866
    Die Deere Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +2,91 %
    Platz 31
    Performance 1M: +0,24 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,91 %.

    F5
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 32
    Performance 1M: +0,71 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 33
    Performance 1M: +1,67 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 34
    Performance 1M: +3,73 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 35
    Performance 1M: +12,86 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    Insulet
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 36
    Performance 1M: -13,67 %
    Chart Insulet
    ISIN: US45784P1012
    WKN: A0MQX8
    Die Insulet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    SLB
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 37
    Performance 1M: +21,59 %
    Chart SLB
    ISIN: AN8068571086
    WKN: 853390
    Die SLB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 38
    Performance 1M: -6,95 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    Pfizer
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 39
    Performance 1M: +14,33 %
    Chart Pfizer
    ISIN: US7170811035
    WKN: 852009
    Die Pfizer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: +2,16 %
    Platz 40
    Performance 1M: -4,88 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,16 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 31.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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