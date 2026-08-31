Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 31.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Edison (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -18,82 %
Performance 1M: -26,06 %
Tagesperformance: -9,63 %
Performance 1M: -13,14 %
Tagesperformance: -6,96 %
Performance 1M: -12,10 %
Tagesperformance: -6,63 %
Performance 1M: -14,04 %
Tagesperformance: +5,88 %
Performance 1M: +13,48 %
Tagesperformance: +5,71 %
Performance 1M: +25,65 %
Tagesperformance: -5,52 %
Performance 1M: +13,13 %
Tagesperformance: -5,26 %
Performance 1M: +5,47 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: +18,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,84 %
Performance 1M: -10,59 %
Tagesperformance: -4,43 %
Performance 1M: -5,01 %
Tagesperformance: -4,40 %
Performance 1M: -17,46 %
Tagesperformance: -4,14 %
Performance 1M: -0,74 %
Tagesperformance: -4,00 %
Performance 1M: -7,42 %
Tagesperformance: -3,91 %
Performance 1M: +24,07 %
Tagesperformance: -3,91 %
Performance 1M: -15,39 %
Tagesperformance: -3,73 %
Performance 1M: +15,68 %
Tagesperformance: -3,71 %
Performance 1M: +11,72 %
Tagesperformance: -3,67 %
Performance 1M: +11,33 %
Tagesperformance: +3,62 %
Performance 1M: +35,38 %
? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -0,24 %
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: +5,34 %
Tagesperformance: -3,54 %
Performance 1M: -12,80 %
Tagesperformance: +3,45 %
Performance 1M: -0,88 %
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: +7,46 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: +7,17 %
Tagesperformance: +3,11 %
Performance 1M: +14,18 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: +36,83 %
Tagesperformance: +2,94 %
Performance 1M: +9,04 %
Tagesperformance: +2,91 %
Performance 1M: +0,24 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +0,71 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: +1,67 %
Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: +3,73 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: +12,86 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: -13,67 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +21,59 %
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: -6,95 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: +14,33 %
Tagesperformance: +2,16 %
Performance 1M: -4,88 %