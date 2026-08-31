JEFFERIES stuft UBS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Kapitalunterlegung für ausländische Tochtergesellschaften verliere weiterhin an Brisanz, schrieb Joseph Dickerson am Montag. Die Kommission habe sich für einen deutlich moderateren Ansatz ausgesprochen als der Bundesrat. Der Gesetzgebungsprozess sei zwar noch nicht abgeschlossen, doch der Experte geht davon aus, dass sich der Fokus der Anleger zunehmend von der Kapitalunsicherheit zur Verbesserung der Kapitalrendite verlagern wird./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 48,02EUR auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 21:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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