CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bestätigt den positiven Trend - 31.08.2026

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,87 % auf 198,85€. Damit gewinnt die Aktie +11,02 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,40 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 198,85€. Setzt sich der positive Trend fort?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CrowdStrike Holdings Inc!

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +28,69 % bei CrowdStrike Holdings Registered (A).

Auf Wochensicht steht bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +23,58 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,65 %. Im Jahr 2026 gab es für CrowdStrike Holdings Registered (A) bisher ein Plus von +99,85 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,13 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,58 % 1 Monat +25,65 % 3 Monate +28,69 % 1 Jahr +122,95 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 31.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,47 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 31.08.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.