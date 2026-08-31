ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 60 Franken
- Jefferies bestätigt UBS mit Buy und 60 Franken Ziel
- Kommission empfiehlt deutlich moderateren Ansatz
- Anlegerfokus verschiebt sich zur Kapitalrendite
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Kapitalunterlegung für ausländische Tochtergesellschaften verliere weiterhin an Brisanz, schrieb Joseph Dickerson am Montag. Die Kommission habe sich für einen deutlich moderateren Ansatz ausgesprochen als der Bundesrat. Der Gesetzgebungsprozess sei zwar noch nicht abgeschlossen, doch der Experte geht davon aus, dass sich der Fokus der Anleger zunehmend von der Kapitalunsicherheit zur Verbesserung der Kapitalrendite verlagern wird./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 47,98 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,99 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 157,27 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,71CHF. Von den letzten 7 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -16,63 %/+25,05 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro