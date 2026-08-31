Jefferies belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 60 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 47,98 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +5,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,99 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 157,27 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,71CHF. Von den letzten 7 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -16,63 %/+25,05 % bedeutet.