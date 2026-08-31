ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 215 Euro
- Jefferies bestätigt Siemens Energy mit Buy
- Kursziel bleibt bei 215 Euro unverändert
- SpaceX plant Gasturbinen für eigene Rechenzentren
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Lucas Ferhani bezog sich am Montag auf einen Medienbericht, wonach Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX in den Bau von Gasturbinen einsteigen will, um die Stromversorgung für seine eigenen Rechenzentren zu sichern. Positiv zu vermerken sei, dass dieser Schritt die erhebliche Nachfrage nach Strom sowie die erwartete Beständigkeit dieser Nachfrage verdeutliche. Dabei werde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis die Produktion hochgefahren ist, was sich daher kurzfristig nicht auf die Preise auswirken dürfte./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 142,6 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113,97 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +40,27 %/+71,83 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 215 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Die Aktie ist rund herum gut. Deshalb wird sie auch wieder deutlich steigen, keine Panik. Das sind heute wieder gute Einstiegskurse