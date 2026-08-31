Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 142,6 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 113,97 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +40,27 %/+71,83 % bedeutet.