Kursverdoppler im Drohnen-Boom, E-Auto-Fantasie und Übernahmewette: Welche Chancen Volatus Aerospace, BYD und Delivery Hero Anlegern bieten
Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Branchen mit drei starken Kurstreibern: Volatus Aerospace greift im milliardenschweren Drohnenmarkt an und will sich zum integrierten Luftfahrt- und Rüstungskonzern entwickeln. BYD stemmt sich mit einer …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Branchen mit drei starken Kurstreibern: Volatus Aerospace greift im milliardenschweren Drohnenmarkt an und will sich zum integrierten Luftfahrt- und Rüstungskonzern entwickeln. BYD stemmt sich mit einer Exportoffensive gegen die Flaute auf dem chinesischen Automarkt. Und bei Delivery Hero kommen operative Fortschritte und Übernahmefantasie zusammen. Drei Aktien mit reichlich Potenzial – aber auch Risiken. Wir durchleuchten die Titel im Aktien-Check und zeigen, wo jetzt die größten Chancen liegen, was Analysten raten und für welche Anlegertypen die drei Titel geeignet sind.
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