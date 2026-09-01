Kursverdoppler im Drohnen-Boom, E-Auto-Fantasie und Übernahmewette: Welche Chancen Volatus Aerospace, BYD und Delivery Hero Anlegern bieten Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Branchen mit drei starken Kurstreibern: Volatus Aerospace greift im milliardenschweren Drohnenmarkt an und will sich zum integrierten Luftfahrt- und Rüstungskonzern entwickeln. BYD stemmt sich mit einer …



