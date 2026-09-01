Kursexplosion wie bei Moderna? Übernahmekandidaten Evotec, Valneva und Vidac Pharma im Check! Analysten bullisch! Moderna hat den Biotech-Markt mit dem Durchbruch bei der Bekämpfung von Hautkrebs wachgerüttelt. Partner Merck kommt in der Berichterstattung etwas zu kurz. Dabei bereitet sich der Pharmariese auf das Patentende eines Kassenschlagers vor. Auch …



