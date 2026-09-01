Wadephul schließt Nordafrikareise in Algerien ab

ALGIER (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Dienstag seine zweitägige Nordafrikareise in Algerien fort. Schon am Montagabend sollte der CDU-Politiker den algerischen Außenminister Ahmed Attaf treffen. In der Hauptstadt Algier ist nun auch ein Gespräch mit Präsident Abdelmadjid Tebboune geplant. Bereits in Tunesien war Wadephul auf höchster politische Ebene empfangen worden, von Präsident Kais Saied. Das gilt als besondere Auszeichnung für einen Außenminister.

Am Vormittag will der Bundesaußenminister in Algier zu Beratungen mit dem algerischen Minister für Kohlenwasserstoffe, Mohamed Arkab, zusammenkommen. Auch ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Unternehmen in Algerien ist geplant.