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    Wadephul schließt Nordafrikareise in Algerien ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul setzt seine Nordafrikareise in Algerien fort
    • Gespräche mit Präsident Tebboune und Minister Arkab
    • Energiekooperation fördert Wachstum und Wohlstand
    Wadephul schließt Nordafrikareise in Algerien ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ALGIER (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Dienstag seine zweitägige Nordafrikareise in Algerien fort. Schon am Montagabend sollte der CDU-Politiker den algerischen Außenminister Ahmed Attaf treffen. In der Hauptstadt Algier ist nun auch ein Gespräch mit Präsident Abdelmadjid Tebboune geplant. Bereits in Tunesien war Wadephul auf höchster politische Ebene empfangen worden, von Präsident Kais Saied. Das gilt als besondere Auszeichnung für einen Außenminister.

    Am Vormittag will der Bundesaußenminister in Algier zu Beratungen mit dem algerischen Minister für Kohlenwasserstoffe, Mohamed Arkab, zusammenkommen. Auch ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern deutscher Unternehmen in Algerien ist geplant.

    Am Montag hatte Wadephul zunächst Tunesien besucht. Mit beiden Ländern will der Außenminister angesichts globaler Umbrüche und Instabilität die Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich verstärken. Gerade bei der Energiezusammenarbeit könne man sich gegenseitig viel anbieten, um gemeinsam mehr Wachstum und Wohlstand zu schaffen, sagte er.

    Algerien ist nach den Worten Wadephuls einer der wichtigsten Gaslieferanten für die EU. Als künftiger Lieferant mit riesigem Potenzial für die Produktion von grünem Wasserstoff werde die Bedeutung des Landes nochmals zunehmen. Erst im Juli hatten Deutschland und Algerien vereinbart, die Partnerschaft für die Energieversorgung nochmals deutlich zu vertiefen./bk/DP/stw







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