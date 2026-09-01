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    Bahn rollt Alkoholkonsumverbot an Bahnhöfen weiter aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Alkoholverbot startet an vier weiteren Bahnhöfen
    • Ab 15. Oktober gilt das Verbot an allen Bahnhöfen
    • Alkoholkonsum bleibt in Bahnhofsgastronomie erlaubt
    Bahn rollt Alkoholkonsumverbot an Bahnhöfen weiter aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Bahn gilt ab Dienstag an vier weiteren Bahnhöfen ein Alkoholkonsumverbot. Damit beginnt die schrittweise Umsetzung des angekündigten Verbots an allen Stationen. Am Dienstag tritt es neu an den Bahnhöfen Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen sowie in Kiel und Braunschweig in Kraft. Vom 15. Oktober an soll es dann an allen Bahnhöfen verboten sein, Alkohol zu konsumieren.

    Bereits vor der entsprechenden Ankündigung von Bahnchefin Evelyn Palla vom Juli galt an mehr als 30 Stationen deutschlandweit ein Alkoholverbot, darunter an den Hauptbahnhöfen Bonn, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München.

    Der bundeseigene Konzern erhofft sich von der Ausweitung unter anderem mehr Sicherheit für Fahrgäste und Beschäftigte, auch die Sauberkeit in den Bahnhöfen soll sich verbessern. Bisher hat die Bahn nach eigenen Angaben positive Erfahrungen mit der Maßnahme gemacht.

    Gastronomen in Bahnhöfen dürfen weiter Alkohol verkaufen

    Das Konsumverbot gilt in der Regel im gesamten Bahnhofsbereich inklusive der Bahnsteige, hieß es von der Bahn. In einigen Kommunen zählen auch die Vorplätze dazu, die der Deutschen Bahn gehören. Ausnahmen können dort gelten, wo zum Beispiel Bahnhofsgebäude nicht der DB gehören.

    In den gastronomischen Betrieben im Bahnhof darf weiterhin Alkohol verkauft und getrunken werden. Grundsätzlich ist auch erlaubt, Alkohol mit sich zu führen - nur der Konsum wird verboten./nif/DP/stw







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