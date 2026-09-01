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    Kosmetikbranche steigert Umsatz- Auslandsgeschäft zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Kosmetikexporte steigen um 3,8 Prozent
    • Der Inlandsumsatz steigt im Halbjahr um 1,4 Prozent
    • Gesamtumsatz der Branche steigt um 2,2 Prozent
    Kosmetikbranche steigert Umsatz- Auslandsgeschäft zieht an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Exportflaute im vergangenen Jahr hat die deutsche Kosmetikbranche in den ersten sechs Monaten 2026 wieder bessere Geschäfte im Ausland gemacht. Mit plus 3,8 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro legte der Auslandsumsatz inklusive Haushaltspflegeartikeln deutlich stärker zu als die Erlöse im Inland, wie der Branchenverband IKW in Frankfurt mitteilte.

    Im Binnenmarkt verzeichneten die Hersteller im ersten Halbjahr 12,9 Milliarden Euro Umsatz und damit 1,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das liegt im Rahmen der Erwartungen: Für das Gesamtjahr hatte der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) im Dezember für den deutschen Markt ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent auf gut 24,1 Milliarden prognostiziert.

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    "Positives Signal"

    Zum Halbjahr konnte die Schönheits- und Haushaltspflegebranche im In- und Ausland zusammen ihren Umsatz um 2,2 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro steigern. "Der Exportanstieg ist ein positives Signal für unsere Branche", bilanzierte IKW-Geschäftsführer Thomas Keiser. "Für die Unternehmen kommt es jetzt auf verlässliche und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen an. Nur so können sie ihre Chancen auf den internationalen Märkten nutzen und den Standort Deutschland stärken."

    Der IKW mit Sitz in Frankfurt vertritt nach jüngsten Angaben mehr als 465 Unternehmen mit zusammen etwa 178.000 Beschäftigten in Produktion und Vertrieb. Die Mitgliedsfirmen stehen nach Verbandsangaben für etwa 95 Prozent des deutschen Marktes./ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 78,99 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,03 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -15,07 %/+20,42 % bedeutet.





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