🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schiffbau boomt - SMM Messe bringt globale Branche zusammen

    Für Sie zusammengefasst
    • SMM zeigt maritime Innovationen und Wandel
    • 2.300 Aussteller aus 70 Nationen präsentieren sich
    • Schiffbau erlebt weltweit einen starken Aufschwung
    Schiffbau boomt - SMM Messe bringt globale Branche zusammen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM öffnet heute in Hamburg ihre Pforten. Vier Tage lang präsentiert die Branche in zwölf Messehallen, was sie seit der vorangegangenen Leistungsschau vor zwei Jahren entwickelt hat.

    Warum ist die Messe wichtig?

    Die maritime Industrie befindet sich nach Angaben der Veranstalter in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Steigende Anforderungen an Energieeffizienz, Dekarbonisierung, Digitalisierung und Sicherheit veränderten Schiffbau, Schifffahrt, Hafenwirtschaft und maritime Lieferketten gleichermaßen. Als internationale Leitmesse zeige die SMM die Technologien, Lösungen und Geschäftsmodelle, die diese Transformation vorantreiben.

    Unter dem Leitmotiv "Driving the Maritime Transition" bringe die SMM die gesamte maritime Wertschöpfungskette in Hamburg zusammen. "Die SMM ist der Ort, an dem sich die globale maritime Branche alle zwei Jahre persönlich trifft", sagte Claus Ulrich Selbach von der Hamburg Messe und Congress. Es sei ein Schaulaufen der Technologie- und Innovationsführerschaft der gesamten maritimen Wertschöpfungskette.

    Was wird geboten?

    Nach Angaben der Messe stehen rund 2.300 Ausstellern und 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr als 90.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Damit sei das komplette Messegelände ausgebucht. Die Aussteller stammten aus 70 Nationen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar aus 120 Ländern.

    Es gebe 26 offizielle Nationenpavillons sowie hochrangige Delegationen aus Politik, Wirtschaft und Marinen. China, Japan, Südkorea und Indien zählten zu den besonders stark vertretenen maritimen Märkten. Erstmals seien unter anderem Zypern, Vietnam und Brasilien mit eigenen Gemeinschaftsständen vertreten. Daneben gebe es fünf Bühnen und fünf internationale Fachkonferenzen.

    Was sind die Schwerpunkte der Messe?

    Die SMM hat sich fünf Schwerpunkte für die viertägige Messe gegeben. Der Energieeffizienz widme die SMM erstmals einen eigenen Ausstellungsbereich, bei dem es unter anderem um neue Antriebssysteme, digitale Optimierungstools, Schiffbauinnovationen und Flottenmodernisierung gehe. Unter dem Stichwort Dekarbonisierung drehe es sich etwa um alternative Kraftstoffe, Elektrifizierung sowie Windassistenzsysteme. Weitere Schwerpunktthemen seien "Künstliche Intelligenz und Digitalisierung", "Autonomie und Robotik" sowie "Wartung und Sicherheit".

    Wer kommt zur Eröffnung?

    Bei der Eröffnung der SMM heute um 10.30 Uhr werden unter anderem Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard, die norwegische Ministerin für Fischerei und Meerespolitik, Marianne Sivertsen Næss, und der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez auftreten. Erwartet werden aber auch der Vorsitzende der Internationalen Schifffahrtskammer, John Denholm, und die Vorsitzende des Verbands Deutscher Reeder, Gaby Bornheim.

    Wie steht es um den Schiffbau?

    Die Schiffbauindustrie läuft derzeit global auf Hochtouren. Die Branche verzeichne den zweithöchsten Auftragseingang ihrer Geschichte und generiere für die Zulieferindustrie erhebliche Wachstumschancen, sagte zuletzt der Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Reinhard Lüken. Deutschland profitiere vor allem von einer starken Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffen, Superyachten, Marine- und Spezialschiffen. Zudem nehme der Bau großer Offshore-Konverterplattformen Fahrt auf.

    Das sieht auch die Gewerkschaft IG Metall für Norddeutschland so. Dort brumme der Schiffbau wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die IG Metall Küste befrage bereits seit 1991 jedes Jahr Betriebsräte der norddeutschen Werften nach der aktuellen Lage und den Aussichten, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich. Und in diesen 36 Jahren habe er selten so gute Rückmeldungen aus der Branche erhalten: "Ich glaube, man kann das so zusammenfassen: höher, weiter, schneller."/klm/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Schiffbau boomt - SMM Messe bringt globale Branche zusammen Die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM öffnet heute in Hamburg ihre Pforten. Vier Tage lang präsentiert die Branche in zwölf Messehallen, was sie seit der vorangegangenen Leistungsschau vor zwei Jahren entwickelt hat. Warum ist die Messe …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     