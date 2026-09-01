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    Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post

    Für Sie zusammengefasst
    • Namenswechsel von Deutscher Post zu DHL vollzogen
    • Deutsche Post bleibt als Inlandstochter bestehen
    • Börsenhandel läuft künftig unter dem Namen DHL
    Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post
    Foto: mino21 - stock.adobe.com

    BONN (dpa-AFX) - Der Namenswechsel von Deutscher Post zu DHL ist vollzogen. Der Bonner Logistiker gab bekannt, dass der Beschluss der Hauptversammlung vom Mai zum 1. September umgesetzt sei. Der Name Deutsche Post bleibt in der Konzernstruktur erhalten, wandert aber eine Etage tiefer: Künftig steht er für eine Tochterfirma, die das Stammgeschäft mit der Beförderung von Briefen und Paketen im Inland verantwortet.

    An der Börse werden die Anteilsscheine zudem nicht mehr unter dem Namen Deutsche Post gehandelt, sondern unter dem Namen DHL. Grund der Umbenennung ist die zunehmende Internationalisierung des Konzerns. Das Stammgeschäft macht nur noch etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes aus.

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    Für Verbraucher in Deutschland ändert sich Konzernangaben zufolge nichts, Postfilialen oder Briefkästen bleiben von der Namensänderung unberührt. "Die Deutsche Post bleibt für die Menschen und Unternehmen in Deutschland das, was sie seit Jahrzehnten ist: ein verlässlicher Teil ihres Alltags", sagt Nikola Hagleitner, die als DHL-Vorstandsmitglied für das deutsche Stammgeschäft und damit für die Tochterfirma Deutsche Post AG zuständig ist./wdw/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 55,87 auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 67,13 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -15,97 %/+16,22 % bedeutet.





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