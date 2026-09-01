Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.





Es scheint folglich ein viel zu großes Rohölangebot zu geben bezogen den realen Bedarf. Komisch, dass wegen des amerikanischen Angriffes auf die Insel Larak, dann heute der Ölpreis wieder um 4,5% anzieht, wo das ganze doch reichlich irrelevant sein sollte... Algos ? Erstaunlicherweise reagieren die Aktienmärkte kaum.

War vor kurzem noch etwas anders.





Dann stellen sich folgende Fragen:





Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ? Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?

Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:





KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen KI kostet mehr Jobs als sie schafft Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff) Dubiose Zirkelfinanzierungen Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur

Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.





Das kann aber nicht mehr lange funktionieren, da die Verschuldung weltweit immer weiter ansteigt.

Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite





Aber die Aktienmärkte verhalten sich weiterhin so, als ob es morgen fast keine Aktien mehr zu kaufen gäbe...prognostizierte Gewinnsteigerungen lassen sich so nicht durchhalten, ausser die Schuldenaufnahme wird exponentiell weiter erhöht







